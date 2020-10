Serena Enardu denuncia Tommaso Zorzi, poi mostra chat privata con gli autori del GF Vip: “Tirassero fuori le pa**e” (VIDEO)

Nella casa del GF Vip si continua a parlare di Serena Enardu, specie da parte di Tommaso Zorzi. per tale motivo, la donna ha provveduto a sporgere denuncia. L’influencer aveva attaccato l’ex di Pago in merito alla questione relativa alla bandierina della svastica presente su di una torta di compleanno.

Essendo il tema molto delicato, la protagonista ha deciso di ricorrere a vie legali per chiarire la vicenda. Nel corso dello sfogo su Instagram, però, Serena ha tirato in ballo anche gli autori del GF Vip portando alla luce una verità di cui forse nessuno era a conoscenza.

Serena denuncia Tommaso Zorzi

In queste ore, Serena Enardu ha annunciato di aver sporto denuncia contro Tommaso Zorzi. L’annuncio è stato fatto nell’ultima puntata di Casa Chi, programma legato al magazine di Alfonso Signorini. Il motivo della querela risiede nelle diffamazioni pronunciate da Zorzi in merito alla svastica presente sulla torna di compleanno di un’amica di Serena. In tale occasione, Tommaso definì Serena una persona “scema”.

A tal proposito, dunque, l’influencer ha detto che il concorrente del reality non conosce nulla di lei e della sua vita, per tale motivo non si sarebbe mai dovuto permettere di parlare in quel modo. La vicenda legale, però, pare andrà per le lunghe in quanto Tommaso è ancora un membro del Grande Fratello Vip. Ad ogni modo, è probabile che Alfonso metterà al corrente il giovane circa la questione.

La Enardu e la chat con gli autori del GF Vip

Dopo aver dichiarato di aver sporto denuncia contro Tommaso Zorzi, Serena Enaerdu ha proseguito il suo sfogo sui social. Nel dettaglio, ha detto di non gradire che nella casa del GF Vip si continui a parlare di lei. Diversi concorrenti, infatti, stanno facendo allusioni al fatto che l’influencer abbia voluto a tutti i costi entrare nel reality show per rovinare il percorso di Pago. Serena ci ha tenuto a chiarire che è stata quasi pregata di entrare in casa, in quanto lei non voleva affatto.

Per avvalorare la sua tesi, la donna ha pubblicato lo screen di una conversazione intercorsa tra lei e un membro degli autori del reality show. Da tali messaggi si evince chiaramente che la protagonista ha inizialmente declinato l’invito di Signorini in quanto non voleva intromettersi nel percorso del suo ex. La donna ha esortato i membri del cast a tirare fuori gli attributi e spiegare come siano andate realmente le cose.