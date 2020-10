Gemma Galgani, avete mai visto la sua sosia? E’ la mamma di un noto attore (FOTO)

Gemma Galgani è senza dubbio una delle protagoniste di uomini e donne. La dama fa parte del programma di Maria De Filippi da quasi 10 anni e purtroppo ancora non è riuscita a trovare la sua anima gemella.

Dopo l’appasionante storia con Nicola Vivarelli, la torinese si è subito messa in gioco e pare che la consocenza attuale con Biagio stia proseguendo alla grande. La direttrice di sala, oltre ad essere molto amata e seguita in tv, lo è anche sul web. Infatti proprio dai social è spuntata una sua sosia che tra l’altro non è una persona qualunque.

Ecco chi è la sosia di Gemma Galgani

Si chiama Dana Denise Mitchell, la sosia di Gemma Galgani e non è proprio una persona qualunque. Si tratta, infatti, della madre del noto attore Colton Haynes. La dama torinese in questi mesi è una delle donne più cercate e famose del web, in particolar modo per i suoi siparietti con Tina Cipollari.

Le due donne mettendole a confronto sembrano davvero due goccie d’acqua, entrambe bionde e molto simili anche in viso. A dividerle di certo c’è la fortuna in amore. Dana è sposata da tanti anni, mentre Gemma è ancora alla ricerca della sua anima gemella. (Continua la foto)

La dama di Uomini e donne protagonista del format televisivo

Come ben sappiamo, la storia d’amore tra Gemma Galgani con Nicola Vivarelli, giovanissimo e bellissimo ufficiale di Marina, è naufragata due mesi fa ma nello stesso tempo non sono mancati altri corteggiatori. Senza dubbio, la settantenne ha il suo fascino e dopo aver chiesto aiuto al chirurgo per togliere alcune rughe d’espressione dal viso è davvero ringiovanita. Insomma, è un periodo di grandi cambiamenti per lei…

In una delle ultime registrazione, però, stando a quanto riportato da il vicolo delle news pare che abbia lasciato il programma. Dopo una forte lite con Tina Cipollari tra le deu sono volate parole davvero pesanti. Inoltre, sempre secondo le indiscrezioni la dama avrebbe dato della ‘pescivendola’ all’opinionista facendo passare un brutto messaggio.

Infatti, tali parole hanno scatenato la furia della Vamp e Gemma ha abbondano il parterre. Per ora non è ancora dato sapere se il suo ‘abbandono’ è stato solo momentaneo o ha deciso di tornare a casa. Non resta altro che aspettare.