GF Vip lite furiosa tra Elisabetta e Tommaso dopo la clip di Matilde: “Sei una para**la” (VIDEO)

In queste ore, i concorrenti del GF Vip hanno ricevuto un videomessaggio di Matilde Brandi in cui l’ex inquilina ha sparato a zero contro alcuni ex compagni d’avventura. Le sue parole hanno fatto scatenare una lite furiosa tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi.

L’influencer ha accusato la showgirl di parlare sempre bene di Matilde in quanto è una “para**la”. Lei ha perso le staffe dinanzi queste parole ed ha pesantemente attaccato il coinquilino. Il malumore è ancora tangibile tra i vari protagonisti. Vediamo cosa è successo.

Videomessaggio di Matilde contro Zorzi e altri

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi ha registrato un videomessaggio rivolto agli ex coinquilini. La donna, ovviamente, ha speso parole buone verso le persone con cui ha legato di più. Tra di loro ci sono: Elisabetta, Adua, Massimiliano, Andrea, Enock, Pierpaolo ed altri. Parole al veleno, invece, sono state riservate per Maria Teresa, Guenda, Stefania e Tommaso. La donna ha definito quest’ultimo una prima donna e lo ha esortato a smettere di interpretare questo ruolo e farsi da parte.

Su Guenda, invece, ha detto che vive nel riflesso di sua madre. A suo avviso, dovrebbe fare qualcosa di più per emergere e farsi conoscere per quello che è. Nel video, poi, la Brandi ha accusato Stefania di aver sacrificato un’amicizia ai fini del gioco. Infine, su Maria Teresa ha detto che la donna si è scritta un copione prima di entrare in casa. Adesso, però, deve inventare un colpo di scena per movimentare la situazione. (Clicca qui per il video)

La lite furiosa tra Tommaso e Elisabetta

Tommaso Zorzi non ha affatto gradito le parole della showgirl, pertanto ha dato luogo ad una lite furiosa con Elisabetta Gregoraci che, invece, l’ha difesa. L’influencer ha accusato la coinquilina di non avere il coraggio di mettersi contro Matilde. Elisabetta, dal canto suo, ha detto che non parlerà mai male di lei in quanto le vuole bene e la stima tanto. I toni si sono parecchio accesi, al punto che sono volate parolacce tra i due.

Zorzi, inoltre, ha ritenuto che il video di Matilde sia stato stato studiato in quanto la donna sembrava stesse recitando un ruolo. Inoltre, ha dato della falsa alla Brandi in quanto ha aspettato di uscire per dire ciò che realmente pensava di quelli che sono stati i suoi compagni d’avventura.