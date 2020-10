Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio su Riccardo Guarnieri: ecco che cosa è successo tra loro

L’ex dama del trono over ha parlato della sua storia con Riccardo e di quello che è successo tra di loro. Ecco le sue dichiarazioni

Uomini e Donne: tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita definitivamente

Il trono over di Uomini e Donne ci ha regalato negli ultimi anni una delle storie più complicate e appassionanti, quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia aveva iniziato una frequentazione, tra loro è scattata una grande passione e dopo alcuni battibecchi hanno deciso di provarci davvero.

Hanno partecipato a Temptation Island e, nonostante Ida abbia sofferto molto per il comportamento di Riccardo, lui le ha promesso una convivenza e il matrimonio. Dopo un mese si sono lasciati e sono tornati entrambi in studio da single. Lui ha avuto altre frequentazioni ma poi si è reso conto di amare ancora Ida e quindi sono tornati insieme.

Hanno trascorso il lockdown insieme a Brescia, ma dopo quel periodo dai social non si è saputo più nulla della coppia. Ida ha ammesso che si erano lasciati, lui che si aspettava cose diverse. A distanza di tempo la dama ha rotto il silenzio e ha detto qualcosa in più sulla relazione. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni.

Ida conferma: ‘Riccardo è sparito senza più rispondere alle mie telefonate’

Ida ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha confessato di aver attraversato un periodo molto duro in cui è stata seguita da una psicologa. Adesso, piano piano sta riprendendo in mano la sua vita. Il lavoro è poco, ma lei sta cercando di prendersi cura di se stessa e di suo figlio per ritrovare la serenità.

Poi ha ammesso che tra lei e Riccardo non c’è più nessun tipo di rapporto. Nonostante lei abbia cercato di rimanere in contatto con lui, giorno dopo giorno le conversazioni si sono spente. Fino a settembre lei ha provato a mandargli messaggi e a chiamarlo ma lui non ha più risposto ed è sparito.

La dama ha anche smentito una nuova frequentazione. Era stata vista in dolce compagnia ma l’uomo in questione era solamente un amico. Per lei nessun nuovo amore oltre al suo bambino. Per ora vuole continuare a dedicare del tempo a se stessa e poi, se accadrà, sarà la prima a dirlo pubblicamente.