Oroscopo 24 ottobre 2020: novità per due segni, risposte per Sagittario

L’Oroscopo del 24 ottobre annuncia novità per i nati sotto il segno dei Gemelli e dei Bilancia. Sagittario in attesa di risposte e Acquario autorevoli

Previsioni 24 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. Molti di voi potrebbero essere incuriositi da un nuovo progetto in campo lavorativo. Valutate attentamente i pro e i contro, ma non siate eccessivamente puntigliosi. In amore ci sono dei miglioramenti, ma bisogna attendere ancora un po’ di settimane. Prestate pazienza.

Toro. Oggi siete impazienti e questo potrebbe portare a saltare a conclusioni affrettate. Se qualcuno vi fa una critica, dategli il giusto peso. Nel lavoro potrebbero esserci delle tensioni in quanto sarete particolarmente insofferenti alle regole e ai limiti. Cercate di mantenere la calma.

Gemelli. Novità in arrivo per i nati sotto questo segno. Sia dal punto di vista professionale sia amoroso. Per quanto riguarda il primo aspetto, però, dovete avere ancora un po’ di pazienza. In amore, invece, i cambiamenti partiranno da subito. Non smettete di credere nei vostri sogni.

Cancro. L’oroscopo del 24 ottobre vi consiglia di fare un taglio alle spese. Evitate di sperperare denaro. Dal punto di vista lavorativo vi mancano delle certezze. In amore, invece, dovrete essere più chiari se volete uscire dall’impasse nel quale vi siete impelagati. Siate onesti con le persone che vi sono accanto.

Leone. Giornata un po’ turbolenta per i nati sotto questo segno. Sul fronte lavoro dovrete prestare maggiore attenzione alle finanze. Potrebbero arrivare delle spese improvvise che metteranno in discussione il bilancio. Anche in amore potrebbero nascere dei disguidi. Tenete distinte la sfera amorosa da quella lavorativa.

Vergine. I nati sotto questo segno attraverseranno un momento molto disteso per quanto riguarda l’amore. Specie le relazioni stabili godranno di una certa tranquillità. Vi sentite appagati e soddisfatti. Nel lavoro, invece, siete un po’ scettici e distaccati. Se siete single, cimentatevi in nuove conoscenze, sono favorite.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amore va alla grande in questo periodo. Presto arriveranno delle sorprese e delle conferme. Anche in campo professionale cominciano ad arrivare delle belle soddisfazioni. Non abbiate fretta, perché le grandi cose necessitano di un po’ di tempo prima di concretizzarsi.

Scorpione. La giornata odierna sarà caratterizzata da poca obiettività. Verrete sopraffatti dalle emozioni, pertanto, riuscirete ad essere poco razionali. Nei rapporti interpersonali dovrete prestare attenzione in quanto potrebbero sorgere dei disguidi. Cercate di evitare di polemizzare sulle sciocchezze.

Sagittario. In questo periodo siete troppo impazienti. Molti di voi sono in attesa di risposte, che potrebbero riguardare la sfera lavorativa o un vostro progetto. Esse potrebbero tardare ad arrivare e questo vi renderà particolarmente nervosi. Godetevi la vita alla giornata, specie in questo periodo.

Capricorno. L’Oroscopo del 24 ottobre denota una certa punta di realismo nei vostri comportamenti. Oggi sarete particolarmente equilibrati e questo vi permetterà di affrontare al meglio ogni decisione. Specie in campo lavorativo sarete decisi e determinati. Battete il ferro finché è caldo.

Acquario. Oggi sarete pervasi da un forte senso di responsabilità. Le emozioni verranno raffreddate e faranno spazio alla razionalità. Nei rapporti di coppia avete bisogno di sentirvi liberi, o finite per incorrere negli errori. Nel lavoro, invece, sarete alquanto autorevoli. Il consiglio è quello di lasciarvi andare un po’ di più con chi amate.

Pesci. In campo lavorativo sarete un po’ indecisi. Forse una proposta ricevuta di recente sta mettendo in discussione il vostro percorso. Ricordatevi di credere in voi stessi e valutate attentamente i pro e i contro delle situazioni che verranno poste alla vostra attenzione. In amore c’è poco equilibrio. Fate chiarezza nella vostra mente.