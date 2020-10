Il Paradiso delle signore anticipazioni 27 ottobre: Silvia dice la verità a zia Ernesta

La puntata di martedì 27 ottobre del Paradiso delle signore sarà caratterizzata da un momento molto importante che si verificherà a casa Cattaneo. Silvia si dirà stanca di continuare con la farsa del matrimonio perfetto, pertanto, confesserà a zia Ernesta la verità sulla sua situazione sentimentale.

Salvatore, intanto, coinvolgerà Marcello in una galante uscita a quattro e questo potrebbe mettere il giovane Barbieri in guai seri con Roberta Pellegrino. Vittorio, invece, riceverà una sorpresa da Agnese e Armando.

Anticipazioni 27 ottobre: Silvia fa una confessione a zia Ernesta

Nel corso della puntata del 27 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che in caffetteria ci sarà grosso fermento. Laura e Salvatore apprenderanno da Adelaide che le recensioni dei membri del Circolo sono molto positive in merito alla fornitura di dolci fatta da loro. A tal proposito, i protagonisti cominceranno a fantasticare in grande sulla questione. In casa Cattaneo, invece, ci sarà un colpo di scena. Silvia confesserà alla zia Ernesta di essere in procinto di separarsi con Luciano.

La donna non riuscirà più a fingere che tutto vada bene, pertanto, lascerà libero suo marito di intraprendere la strada che meglio crede. Stefania, invece, mostrerà una certa propensione ad essere assunta come Venere del grande magazzino. In effetti, dopo la partenza di Angela, si è liberato un posto tra le commesse e la dirigenza sta provvedendo a fare delle selezioni. La fortunata, dunque, potrebbe essere proprio Stefania.

Uscita a quattro al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, nel corso dell’episodio del 27 ottobre del Paradiso delle signore, vedremo che Salvatore proverà a dimenticare Gabriella. Il giovane organizzerà un appuntamento romantico con una sua vecchia fiamma. Amato, però, coinvolgerà anche Marcello in quest’uscita, il quale si troverà a fargli da spalla in un incontro a quattro. Se Federica scoprisse tutto ciò, il giovane Barbieri si troverebbe davvero nei guai.

Vittorio, invece, sarà sempre più impegnato nei problemi di famiglia con sua cognata. Nella puntata in questione, il direttore del grande magazzino farà la conoscenza di Serena. La fanciulla è la figlia del fratello, che non ha mai incontrato prima d’ora. Verso sera, poi, il marito di Marta riceverà una visita inaspettata. Agnese e Armando, sapendo che l’uomo è alquanto provato per la partenza di Marta, si presenteranno da lui con delle lasagne e una bottiglia di vino. Conti rimarrà piacevolmente colpito da questa splendida sorpresa.