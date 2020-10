Patrizia De Blanck nasconde un oggetto vietato in valigia, ma il GF Vip la becca (FOTO)

La contessa è tra i personaggi più esilaranti di questa edizione del del GF Vip. In queste ore, infatti, Patrizia De Blanck si è resa protagonista di un episodio alquanto divertente, ovvero, ha nascosto un oggetto vietato all’interno della sua valigia.

Per contratto, tutti i concorrenti del reality show sono obbligati a non portare con sé oggetti che possano mettere in contatto con il mondo esterno. Tra questi, ovviamente, ci sono: radio, telefoni, tablet, orologi e altro. Ebbene, la contessa pare abbia portato una di queste cose dentro la casa.

L’oggetto vietato dal GF Vip nascosto da Patrizia

Patrizia De Blanck ha portato un oggetto vietato nella casa del GF Vip. La donna, consapevole di aver infranto il regolamento, ha provato a nascondere la cosa in questione all’interno della sua valigia. Ad un certo punto, però, durante una chiacchierata con Enock, si è lasciata scappare l’orario preciso. La dama ha spiegato al coinquilino che fossero le 00.20, pertanto, ha esortato il giovane ad andarsi a sistemare per poi dormire. Il concorrente, in un primo momento, è rimasto interdetto dalle sue parole in quanto non capiva come facesse Patrizia a sapere l’orario preciso.

Inizialmente ha creduto che lei lo stesse prendendo in giro, ma dopo si è reso conto della verità. Il fratello di Balotelli è andato verso il forno ed ha letto che, effettivamente, l’orario segnato lì fosse il medesimo. A quel punto ha chiesto alla compagna d’avventura delle spiegazioni in merito. Con fare furtivo, allora, la De Blanck lo ha fatto entrare nella sua camera e gli ha mostrato l’orologio nascosto nel suo bagaglio. (Continua dopo il post)

La Contessa che porta Enock nella sua stanza per fargli vedere l'orologio 😂😂😂#GFVIP pic.twitter.com/Ea0CmwZkEU — Irene Rena (@IreneRena7) October 22, 2020

Il brutto desto della De Blanck contro Zorzi

La produzione del GF Vip, ovviamente, ha immortalato la scena, pertanto, sarà sicuramente costretto a prendere una decisione a riguardo. Nel corso della puntata di questa sera, Alfonso potrebbe tirare in ballo la marachella di Patrizia De Blanck e chiederle spiegazioni in merito all’oggetto vietato dal regolamento introdotto nel reality show. Ad ogni modo, la contessa si è resa protagonista anche di un altro comportamento errato.

Durante uno scontro con Tommaso Zorzi, la donna gli ha tirato una bottiglia contro. Il popolo del web è esploso ed ha immediatamente chiesto che venga disposta la squalifica per la concorrente. Al momento la produzione del Grande Fratello Vip non si è ancora espressa sulla questione.