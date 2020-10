Temptation Island, Carlotta furiosa sui social: “Perché mandate foto nu*e a Nello? State messe male” (FOTO)

Una volta terminato Temptation Island, Carlotta Dell’Isola, fidanzata di Nello Sorrentino, ha pubblicato delle Instagram Stories furiose sui social. La ragazza sta condividendo con i follower i momenti più interessanti della sua vita di coppia, ma tra di questi non manca qualche piccolo screzio.

Poco fa, infatti, la dama ha scoperto che alcune donne stanno inoltrando delle loro foto senza veli al fidanzato Nello. La reazione della protagonista, ovviamente, è stata immediata. Vediamo cosa ha detto.

Carlotta sbotta su Insatgram

Carlotta e Nello sono tra le coppie più apprezzate di questa edizione di Temptation Island. Una volta che il programma è volto al termine, tutti i protagonisti si sono impossessati nuovamente dei loro account social ed hanno cominciato a condividere contenuti con i fan. Carlotta è tra le più attive e seguite in questo periodo. Il suo profilo Instagram, infatti, vanta più di 133 mila iscritti e moltissime visualizzazioni. In queste ore, la ragazza si è resa protagonista di uno sfogo molto acceso contro alcune donne.

La protagonista ha scoperto che diverse ragazze stanno mandando delle foto alquanto spinte al suo compagno Nello. Quest’ultimo, onde evitare di avere problemi, ha mostrato tutto alla sua fidanzata e quest’ultima ha reagito sui social. La Dell’Isola, infatti, ha registrato dei filmarti in cui si è rivolta direttamente a queste persone chiedendosi cosa passi nelle loro teste. (Continua dopo la foto)

Come procede con Nello dopo Temptation Island

La compagna di Nello ci ha tenuto a chiarire di non avere alcun problema, tuttavia, reputa davvero incredibile che delle donne si svendano in questo modo. A tal proposito ha esortato tutte queste persone a mettersi in contatto diretto con lei nel caso in cui volessero ricevere delle lezioni di autostima. La reazione di Carlotta ha entusiasmato il pubblico di Temptation Island. La donna, infatti, sta riscuotendo molto successo sui social.

In merito alla sua storia d’amore, invece, pare che tra i due sia tornato il sereno. Proprio di recente la dama ha pubblicato dei video nei quali ha punzecchiato il suo compagno in quanto lo stava aspettando in auto da diverso tempo. I due adesso sono tornati al loro lavoro, argomento che ha destato molta curiosità nei fan. In molti, infatti, le hanno chiesto che attività svolgessero. Ebbene, lei aiuta la madre e la zia in alcuni esercizi commerciali e nel frattempo studia, mentre lui è un agente immobiliare.