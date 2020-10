Tommaso Zorzi querelato da Serena Enardu: “Mi ha dato della scema…”

Serena Enardu querela Tommaso Zorzi

Nella giornata di giovedì l’ex gieffina Serena Enardu ha fatto partire una querela ai danni di un attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando dell’influencer meneghino Tommaso Zorzi. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, già il mese scorso le compagna di Pago aveva fatto delle rivelazioni al noto portale Gossipetv che si erano concluse con una sorta di promessa.

“Zorzi mi ha dato della scema. Tra l’altro vedo che si vanta della sua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellino della polizia? Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare l’influencer e il Grande Fratello Vip proprio come la “scema”. Con lui ci vedremo in un’altra sede”, ha dichiarato la sorella gemella di Elga. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne.

L’ex tronista di Uomini e Donne svela il motivo della querela

Ebbene sì l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu avrebbe mantenuto la promessa. Stando a quanto circola sul web, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 avrebbe annunciato di aver querelato il rampollo milanese Tommaso Zorzi.

“E’ stato difficile trovare il suo indirizzo, ma ho querelato Tommaso Zorzi. Perché l’ho fatto? Perché mi ha insultato e denigrato. Dire che una persona è scema quando non la conosci è una diffamazione e quindi è un reato e va querelato”, ha asserito l’ex compagna del cantante sardo Pacifico Settembre. Come reagirà il diretto interessato?

Tommaso Zorzi verrà informato dell’iniziativa dell’ex fiamma di Pago?

Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, il padrone di casa Alfonso Signorini informerà Tommaso Zorzi della querela che gli ha fatto Serena Enardu? Nell nuova puntata, sicuramente si parlerà anche della cotta che l’influencer meneghino si è preso per il suo compagno d’avventura Francesco Oppini. Nel frattempo, secondo gli scommettitori il rampollo milanese potrebbe essere il candidato numero uno alla vittoria finale del reality show targato Endmol Shine Italy.

Ricordiamo che il programma si prolungherà fino al prossimo anno precisamente entro la prima settimana di febbraio 2021. Ovviamente, se la situazione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 peggiorerà, i vertici di Mediaset potrebbero cambiare ulteriormente la massa in onda del GF Vip 5.