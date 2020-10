GF Vip 5, Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza perché teme di essere incinta

Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza: è incinta?

Ebbene sì, Adua Del Vesco nelle ultime ore ha il sospetto di essere incinta. Per tale ragione, l’attrice messinese si è recata nel confessionale del Grande Fratello Vip 5 chiedendo agli autori un test di gravidanza.

Naturalmente, se la gieffina dovrebbe risultare incinta, il bambino in questione apparterrebbe al suo fidanzato che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere qualche puntata fa. La stessa quando Gabriel Garko fece coming out. L’esito del test lo darà in diretta Alfonso Signorini oppure sarà un momento intimo della giovane siciliana? Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha detto la ragazza è la reazione di Tommaso Zorzi.

Adua Del Vesco incinta al GF Vip 5? Voglie è ritardo del ciclo

Da qualche giorno, Adua Del Vesco lamenterebbe delle strane voglie ed anche un ritardo del ciclo. Parlando con la sua cara amica Dayane Mello, quest’ultima ha esclamato: “Mica sarai incinta?”. A quel punto l’attrice messinese non si è allarmata ma ha semplicemente risposto che chiederà agli autori del Grande Fratello Vip un test di gravidanza.

Facendo due conti, la ragazza potrebbe davvero aspettare un bambino dal suo fidanzato Giuliano che non vede nel senso intimo da ben 45 giorni. Venuto a conoscenza della notizia, Tommaso Zorzi avrebbe chiesto alla Del Vesco di chiamare il figlio Tommaso qualora fosse maschio. “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”, ha ironizzato il rampollo milanese.

Tommaso racconta di quando Paola Caruso scoprì di essere incinta

Naturalmente, Tommaso Zorzi si riferiva all’ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso. Quest’ultima, infatti, quando era concorrente di Pechino Express venne a conoscenza di aspettare un bambino. Parlando con Adua Del Vesco, l’influencer milanese ha raccontato che quando era in Africa Paola Caruso aveva delle voglie incredibili, nel bel mezzo del deserto gli aveva confessato di avere voglia di panino con la mortadella.

“Credevo fossero capricci da diva. Poi aveva anche un ritardo, così abbiamo scroccato un test di gravidanza in una farmacia e quando l’ha fatto il risultato dava che era incinta davvero. Abbiamo dovuto abbandonare il gioco”, ha concluso il gieffino meneghino.