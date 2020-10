Lele Mora svela I tradimenti di Belen Rodriguez ai danni di Stefano De Martino

La contrastata storia d’amore tra Belen e Stefano

Nonostante non sono più una coppia a diversi mesi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano ad essere al centro del gossip. Ricordiamo che dal loro matrimonio avvenuto circa sei anni fa è venuto al mondo il piccolo Santiago, che da quel tempo a questa parte vede i suoi genitori cambiare spesso partner. Tuttavia, il ragazzino può contare dell’affetto dei nonni, sia argentini che partenopei. Il ballerino napoletano e la soubrette argentina si erano conosciuti quando lei faceva parte del cast di Amici di Maria De Filippi.

E all’epoca il conduttore di Made in Sud era ancora fidanzato con Emma Marrone. Al momento, però, la separazione tra i due sembra essere definitiva. Per tale ragione, all’ex manager dei vip Lele Mora è stato chiesto chi tra i due ex coniugi avesse tradito di più. Il diretto interessato ha risposto così: “Nel paradiso terrestre c’erano Adamo ed Eva. Eva ha mangiato la mela e..”.

Lele Mora parla dei tradimenti della Rodriguez al De Martino

Rispondendo ad un quesito che gli ha posto un utente web, Lele Mora ha confessato: “E così sarà stata Belen…”. L’ex agente dei personaggi dello spettacolo ha conosciuto Belen Rodriguez sin dai sui esordi nella televisione italiana. Poi I due si sono frequentati anche quando la soubrette argentina iniziò una relazione sentimentale con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

Proprio quest’ultima storia d’amore arrivò al capolinea quando la conduttrice di Tu sì que vales e Stefano De Martino si conobbero ad Amici di Maria De Filippi e si innamorarono. Il ballerino partenopeo all’epoca era invece impegnato con la cantante salentina Emma Marrone.

La soubrette argentina di nuovo innamorata

Dopo la chiusura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha iniziato una relazione sentimentale col parrucchiere Antonino Spinalbanese. I due si sono conosciuti in un primo momento in ambito professionale. La showgirl argentina ha presentato il suo nuovo fidanzato al figlio Santiago, condividendo tutti e tre una merenda al parco di Milano.

Nel frattempo, i follower di chiedono spesso se il danzatore napoletano abbia un nuovo amore oppure è ancora single. Dopo le dichiarazioni da parte di Lele Mora, arriverà la replica da parte della conduttrice di Tu sì que vales? Non resta che attendere.