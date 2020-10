Romina Power preoccupata, arriva l’appello doloroso su Instagram (FOTO)

Il disperato appello di Romina Power su IG

Attraverso il suo profilo Instagram, Romina Power ha voluto mandare un messaggio molto importante a tutte le donne. In particolare, l’ex moglie di Al Bano si è rivolte a tutte quelle che sono state vittime di violenza. La cantante americana ha condiviso uno scatto con la seguente didascalia: “Alleanza tra donne”. Con tale post, la professionista statunitense ha invitato a tutte le donne che sono vittima di violenza a non nascondersi ma di chiedere aiuto alle istituzioni.

Come spiega la foto in questione, esiste una specie di codice segreto per chiedere aiuto se qualcuno alza le mani o abusa. In poche parole, basta recarsi in farmacia e domandare una mascherina protettiva del tipo ‘1522’. “E’ un codice per sapere che hai bisogno d’aiuto”, c’è scritto nell’immagine pubblicata dalla Power. Una iniziativa che è stata apprezzata moltissimo dai suoi follower al punto di ricevere molti cuoricini rossi. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha scritto la madre di Yari, Cristel e Romina Junior.

Il post della cantante statunitense su Instagram

Qualche giorno fa, Romina Power, il figlio Yari Carrisi e la fidanzata di quest'ultimo Thea Crudi sono stati ospiti a Domenica In di Mara Venier. Mentre nelle ultime ore la cantante americana ha condiviso un post su Instagram allegando l'emoticon di due mani che si stringono in segno di vicinanza. Di recente, invece, l'ex consorte del cantautore di Cellino San Marco ha confessato, sempre sul suo account IG, di aver ricevuto un meraviglioso dono.

Romina Power e la sua permanenza in Italia

Ormai sono più di sei mesi che Romina Power è nel nostro Paese. La cantante statunitense è arrivata in Italia lo scorso inverno, prima che scoppiasse la pandemia da Coronavirus per partecipare insieme all’ex marito Al Bano Carrisi al Serale di Amici 19.

Dopo un paio di mesi nella Capitale, la professionista americana si è trasferita bella casa del figlio Yari a Cellino San Marco. Nella stessa tenuta dell’ex consorte ma lontano dall’abitazione nella quale quest’ultimo condivide con la sua storica compagna Loredana Lecciso. In primavera la donna ha perso la sorella minore Taryn, causa leucemia, e purtroppo per l’emergenza sanitaria non l’ha potuta raggiungere per darle l’ultimo saluto.