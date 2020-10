DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni domenica 25 ottobre: burrasca in famiglia

Appuntamento domenicale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Ricordiamo che verso la fine di novembre 2020, il sabato pomeriggio su Canale 5 tornerà Amici di Maria De Filippi con la ventesima edizione.

Di conseguenza, la serie tv potrebbe andare in onda solo la domenica o altrimenti Mediaset potrebbe rivoluzionare il palinsesto. Cosa accadrà domani? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia.

In città arriva Huma

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda domenica 25 ottobre 2020, svelano che tutti i protagonisti della soap opera si divertiranno alla festa.. Quest’ultima, infatti, procederà senza intoppi fino a quando si presenterà una donna misteriosa che si chiama Huma. Il soggetto in questione non sarà altro che la madre di Can ed Emre Divit. Sarà in questa occasione che Sanem verrà a conoscenza che l’odiosa signora con cui aveva avuto una forte discussione alla boutique del padre, non è altro che il genitore dell’uomo che ama follemente.

Il rapporto tra la giovane aspirante scrittrice e Huma sarà sin da subito in salita. La newentry, infatti, al party farà finta di non conoscere la ragazza e la scambierà per una domestica. La Aydin, nel frattempo, sarà ancora molto irritata per il comportamento che la donna ha avuto al negozio.

Huma mette il bastone tra le ruote a Sanem e Leyla

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can non appena vedrà la madre, si irrigidirà decidendo di allontanarsi dalla festa in compagnia di Sanem. I due innamorati si recheranno a casa del fotografo quando la madre sarà andata via. Il Divit, infatti, odia profondamente la madre, in quanto la ritiene responsabile dell’abbandono subito da piccolo. Intanto, Huma stringerà amicizia con Ceyda e progetterà di farla fidanzare col primogenito.

Successivamente, la new entry tornerà in agenzia e farà valere il suo peso azionario non facendo altro che umiliare sia la Aydin che Leyla, scatenando la rabbia del figlio Can. Nel frattempo, Nihat e Mevkibe saranno ancora in guerra e il negoziante continuerà a dormire nella sua boutique. Prima o poi i due coniugi faranno pace? Non ci resta che aspettare i prossimi appuntamenti dello sceneggiato turco di Canale 5.