Spoiler Uomini e Donne, puntata odierna: nuova corteggiatrice per Michele, Davide bidona Beatrice

Gli spoiler della puntata di odierna di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare di trono classico e over in modo misto. Per quanto riguarda il primo, vedremo che Davide bidonerà nuovamente Beatrice per uscire con un’altra ragazza.

Tra gli over, invece, vedremo che proseguirà la conoscenza tra Roberta e Michele. Quest’ultimo, però, verrà colpito dall’arrivo di una nuova corteggiatrice. Il cavaliere deciderà di tenerla facendo rimanere male la Di Padua.

Spoiler puntata odierna: nuova corteggiatrice per Michele

La puntata odierna di Uomini e Donne, quella di lunedì 26 ottobre, vedrà Roberta e Michele nuovamente al centro dello studio. Il cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con Carlotta scegliendo di restare solo per la Di Padua. Questa scelta ha creato grosso fermento durante la scorsa puntata. Ad ogni modo, i due racconteranno di essere parecchio in sintonia, sta di fatto che hanno trascorso un’esterna molto piacevole. Dopo poco, però, Maria informerà il giovane che una donna è venuta in trasmissione per conoscerlo.

Lui deciderà di farla scendere per incontrarla. La dama in questione colpirà parecchio Michele, il quale deciderà di farla restare nel parterre. A quel punto, Roberta commenterà dicendo di essere rimasta molto male dal comportamento di Michele. Questo, però, non basterà per farle smettere di conoscerlo, pertanto, i due proseguiranno nella loro conoscenza.

Davide bidona Beatrice a Uomini e Donne

Passando al trono classico, invece, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, vedremo che Davide dirà di non aver portato in esterna Beatrice neppure stavolta. Nella precedente puntata aveva dichiarato che sarebbe uscito con lei in occasione del suo compleanno. Il ragazzo, però, ha cambiato idea all’ultimo in quanto ha ricevuto dei messaggi tristi da Chiara ed ha deciso di incontrare lei. Beatrice è stata messa al corrente dell’accaduto e in puntata dirà di esserci rimasta molto male. La ragazza si aspettava una sorpresa dato che era il suo compleanno, mentre Davide non l’ha minimamente considerata.

Alcuni difenderanno Donadei, ma altri gli daranno addosso dicendo che avrebbe comunque potuto fare un minimo gesto nei confronti della giovanissima corteggiatrice. Tra le sostenitrici di questa seconda tesi ci sarà Sophie, la quale reputerà il comportamento di Davide parecchio sbagliato. Lui, allora, si scuserà con Beatrice per questa leggerezza, ma le sensazioni l’hanno portato verso Chiara. Anche quest’ultima comprenderà la situazione e chiederà scusa alla rivale.