Lorenzo Crespi contro Elisabetta Gregoraci: “Artisticamente incapace, raccomandata da Lucio Presta”

Lorenzo Crespi contro Elisabetta Gregoraci

Dopo aver detto la sua sul cosiddetto AresGate dicendo fi proteggere Adua Del Vesco, Lorenzo Crespi è tornato a tuonare con un’altra inquilina del Grande Fratello Vip 5. L’attore messinese ha sparato a zero contro Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Il professionista ha affermato che l’ex moglie di Flavio Briatore non uscirà dalla trasmissione Mediaset perché un presunto contratto che avrebbe firmato prima di entrare nella casa di Cinecittà le assicurerebbe di restare il più a lungo nell’appartamento più spiato d’Italia. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato Crespi.

L’attore messinese dà della raccomandata alla calabrese

Secondo quanto dichiarato da Lorenzo Crespi un’inquilina come Elisabetta Gregoraci, che percepirebbe uno dei compensi più esosi del Grande Fratello Vip 5, di sicuro non sarà eliminata in nomination come vogliono far credere ai telespettatori di Canale 5. “E’ tutto quanto falso, Elisabetta non potrà mai uscire dalla casa”, ha dichiarato L’attore messinese dicendo anche che a suo avviso la conduttrice di Battiti Live in quanto raccomandata avrebbe altri appuntamenti garantiti come concorrente del reality show targato Endmol Shine Italy.

Ricordiamo che settimane fa lo stesso Crespi aveva chiesto di far proteggere Adua Del Vesco perché quest’ultima una volta uscita dalla casa potrebbe essere in pericolo. Il motivo? Perchè ha reso noto dei meccanismi della casa di produzione Ares Film di Alberto Tarallo.

Arriverà la replica di Elisabetta Gregoraci a Lorenzo Crespi?

Ma lo sfogo di Lorenzo Crespi non si è fermato qui. L’attore messinese si è scagliato contro Elisabetta Gregoraci la considera una totale incapace. “Lei è artisticamente una totale incapace, ha una voce bruttissima e viene imposta da Lucio Presta, grande amico di Briatore”, ha affermato l’uomo. L’ex conduttrice di Made in Sud verrà messa al corrente di quanto detto da Crespi? Se si, la diretta interessata replicherà difendendosi da tali accuse?

Nel frattempo, la soubrette calabrese nella serata di mercoledì ha avuto una forte discussione con il rampollo meneghino Tommaso Zorzi. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono volate delle parole grosse e al momento i rapporti si sono raffreddati. Tra l’influencer e l’ex moglie di Flavio Briatore tornerà il sereno? Non ci rimane che attendere.