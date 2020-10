Oroscopo 25 ottobre 2020 classifica: Sagittario in prima posizione, recupero per Bilancia

L’Oroscopo del 25 ottobre vede i Sagittario in prima posizione. Grande recupero anche per i nati sotto il segno della Bilancia. Toro e Leone, invece, fanalini di coda

Previsioni 25 ottobre primi sei segni

1 Sagittario. Primo posto per i nati sotto questo segno. La giornata sarà davvero esplosiva. In amore sarete pieni di voglia di fare e di agire. Dal punto di vista lavorativo, invece, state riuscendo a mettervi in pari con i vari impegni, pertanto, le cose non potrebbero andare meglio di così. Godetevi il buono quando arriva.

2 Bilancia. Oggi sarete un vero e proprio vulcano. Vi sentirete pieni di energia e molto appagati dal punto di vista amoroso. Anche il lavoro andrà verso un miglioramento, ci sono buone opportunità in vista. Tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi intimorire dai piccoli intoppi, sono normali.

3 Gemelli. Momento molto importante per quanto riguarda i sentimenti. Sia relazioni stabili che appena nate avranno la possibilità di vivere momenti monto interessanti. Dal punto di vista lavorativo, invece, sono in arrivo delle novità positive. Non abbiate paura a mettervi in gioco.

4 Vergine. L’Oroscopo del 25 ottobre per i nati sotto il segno della Vergine è molto positivo per quanto riguarda l’amore. In questo periodo siete pervasi da un’insolita voglia di emozioni e passioni. Sono favorite le nuove relazioni, mentre nel lavoro siete un po’ stralunati. Non perdete la concentrazione.

5 Capricorno. Nella giornata odierna avrete un forte potere persuasivo. Se volete ottenere qualcosa, richiedetela in questo periodo. Sia dal punto di vista professionale, sia personale, sarete parecchio carismatici. Approfittate di questo momento per avanzare pretese con i vostri superiori.

6 Scorpione. Oggi sarete particolarmente intuitivi. Dedicate la giornata a svolgere mansioni che richiedono la massima concentrazione in quanto siete molto precisi. In amore, però, potreste essere un po’ troppo pignoli, cosa che potrebbe generare qualche polemica. siate più flessibili.

Oroscopo ultime sei posizioni

7 Acquario. Metà classifica per i nati sotto questo segno. Chi di voi è alla ricerca di un cambiamento nel lavoro, dovrà pazientare ancora un po’ di tempo. In amore, invece, vi sentite appagati. Approfittate di questa giornata per concedervi qualche momento di svago con il partner o con gli amici.

8 Pesci. I Pesci stanno andando verso una graduale risalita. L’Oroscopo del 25 ottobre vi annuncia che sarà una giornata all’insegna dei chiarimenti. Se avete discusso, oggi ci sono buone opportunità di risolvere i problemi. Sul lavoro, invece, ci saranno delle proposte da valutare. Abbiate le vedute ampie.

9 Ariete. Oggi c’è il rischio di commettere qualche sciocchezza in quanto sarete pervasi dal brivido del pericolo. Più una cosa è rischiosa, maggiormente sarete attratti verso di essa. Anche in amore sarete portati ad andare verso coloro che vi tratteranno male. Non siate troppo scellerati.

10 Cancro. Ci sono ancora dei forti alti e bassi per quanto riguarda l’amore. Oggi sarete un po’ nervosi e suscettibili, pertanto, evitate le discussioni. Il lavoro necessita di una piccola svolta. Molti di voi potrebbero essere stanchi della solita routine. Ricordate che i cambiamenti nascono da piccoli passi.

11 Leone. Giornata poco favorevole per i sentimenti. L’Oroscopo del 25 ottobre vi anticipa che sta per cominciare un periodo alquanto turbolento dal punto di vista amoroso. Cercate di fare chiarezza evitando passi falsi. Nel lavoro, invece, dovete ridimensionarvi. Non fate il passo più lungo della gamba.

12. Toro. Giornata parecchio sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Oggi farete fatica a relazionarvi con il partner, pertanto, cercate di rimandare eventuali chiarimento ad un altro momento. Il lavoro sarà più produttivo nei prossimi mesi. Per il momento vi conviene stringere la cinghia.