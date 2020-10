GF Vip, finisce male tra Natalia Paragoni e Alice Fabbrica: “La faremo contattare dai legali di Andrea” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Andrea Zelletta si è sottoposto ad un confronto con un’ex partecipante di Uomini e Donne, la quale ha dichiarato di aver avuto una storia con lui. La persona in questione è Alice Fabbrica e, in queste ore, Natalia Paragoni ha commentato quanto accaduto.

Dopo la messa in onda della puntata, infatti, l’ex corteggiatrice ha deciso di pubblicare un lungo commento su Instagram per chiarire la sua posizione e quella del fidanzato. In tale messaggio, inoltre, è stato annunciato che verranno coinvolti i legali per mettere un punto su questa storia.

Il confronto tra Alice e Andrea

Ieri al GF Vip Alice e Andrea si sono affrontati in un duro faccia a faccia. La ragazza ha esordito dicendo di aver avuto una relazione con lui, durante la relazione di Zelletta con la Paragoni. Il ragazzo ha provato a mantenere la calma, esortando la protagonista a portare le prove delle sue dichiarazioni. Dopo l’incontro, però, il concorrente ha avuto uno sfogo molto agitato in cui ha accusato pesantemente la donna in questione dicendole di essersi inventata tutto.

Successivamente, anche Natalia Paragoni ha risposto alle dichiarazioni di Alice Fabbrica. Nello specifico, la fidanzata di Andrea ha esordito dicendo di non essere voluta intervenire prima di questo momento solo perché attendeva la messa in onda della puntata. In seguito ha aggiunto di non poter più fare finta di nulla, pertanto, è stato necessario un commento piccato. (Clicca qui per il video)

Natalia Paragoni denuncia la Fabbrica

Natalia Paragoni ha esortato Alice Fabbrica a mostrare le prove della sua presunta relazione con Andrea. La storia tra i due risalirebbe a circa cinque mesi fa, periodo durante il quale Natalia non era ancora la fidanzata dell’ex tronista. A tal proposito, la ragazza ha spiegato di non aver alcun interesse nell’apprendere quale sia stato il rapporto intercorso tra il suo fidanzato e la sua ex.

Inoltre, Natalia ha chiarito che la situazione potrebbe facilmente risolversi se Alice pubblicasse i messaggi e tutte le ipotetiche conversazioni avute con Andrea che certifichino le sue parole. Oltre a tali dichiarazioni, Natalia ha anche aggiunto che provvederà a far contattare la ragazza dai legali di Andrea allo scopo di mettere un punto definitivo a questa storia. Per quanto riguarda Alice, quest’ultima sta facendo orecchie da mercante al momento, sta di fatto che non è più intervenuta sui social.