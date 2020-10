Uomini e Donne, Maria De Filippi impone una nuova regola: i dettagli

Le novità dell’edizione 2020/2021 di Uomini e Donne

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la 25esima edizione di Uomini e Donne ha subìto numerose modifiche. Ad esempio l’unione del trono classico a quello over, ma anche la nuova scenografia dello studio 6 dell’Elios in Roma.

Inoltre, la padrona di casa Maria De Filippi ha preso una drastica decisione. Nello specifico, in accordo con gli autori del dating show di Canale 5, Queen Mary non vuole mandare in onda esterne in cui non succede nulla. Ma le novità non sono terminate qui. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha imposto la presentatrice pavese.

Dalla settimana appena trascorsa è il divieto di baciarsi sotto l’occhio delle telecamere. In pratica, i tronisti non potranno mai togliersi la mascherina protettiva durante le esterne, né tantomeno baciarsi con corteggiatrici e viceversa. Circostanza che fino a qualche giorno fa avveniva tranquillamente assumendosi le proprie responsabilità.

Maria De Filippi impone una nuova regola

A rendere nota tale notizia ci ha pensato il sempre informato Il Vicolo Delle News, portale web che si occupa principalmente delle anticipazioni su Uomini e Donne. Infatti, di recente ha pubblicato anche gli spoiler dell’ultima registrazione avvenuta nella giornata di venerdì 23 ottobre 2020. A differenza dei tronisti e corteggiatori, tutti i protagonisti del parterre senior, invece, saranno più liberi di fare ciò che vogliono.

Il motivo? Perchè l’esterne delle dame e cavalieri non sono riprese dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi, ma fatte nel loro privato. In poche parole la conduttrice vuole tutelarsi e dare un buon esempio al numeroso pubblico di Canale 5 visto l’incremento dei contagi da Coronavirus nel nostro Paese.

Niente più baci tra tronisti e corteggiatori

Ricordiamo, infatti, che il Covid-19 si trasmette da una persona all’altra proprio attraverso le particelle di saliva. Per tale ragione i baci sono super sconsigliati anche nei rapporti di se**o occasionale. Nel frattempo, come annunciato prima, nel pomeriggio di venerdì tutti i protagonisti del Trono classico e over di sono presentati nello studio 6 dell’Elios in Roma per registrare le nuove puntate.

Appuntamenti che i telespettatori di Canale 5 vedranno in oda solamente tra qualche settimana. Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News dicono che Gemma Galgani ha danzato nuovamente con una sua vecchia fiamma, ovvero il 26enne Nicola Vivarelli.