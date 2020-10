Barbara D’Urso, incidente in studio a Pomeriggio Cinque: “Abbiamo un problema…”

Barbara D’Urso in difficoltà nella puntata del venerdì di Pomeriggio Cinque

Dal lunedì al venerdì, subito la soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo va in onda Pomeriggio Cinque, lo storico rotocalco condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana nell’ultimo periodo si sta occupando moltissimo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, mentre nella seconda parte affronta dei temi più leggeri, ovvero dedicati al gossip e allo spettacolo. Nella puntata andata in onda venerdì 23 ottobre 2020, tuttavia, la padrona di casa ha fatto preoccupare e spaventare gran parte del pubblico di Canale 5 che la segue quotidianamente a causa di un piccolo incidente.

Di cosa si tratta? In tanti si sono allarmati non vedendola entrare nello studio 6 di Cologno Monzese all’inizio della nuovo appuntamento di Pomeriggio Cinque. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella trasmissione del Biscione.

Piccolo incidente nel programma pomeridiano di Barbara D’Urso

A quanto pare è accaduto un piccolo inconveniente dietro le quinte dello studio 6 di Cologno Monzese facendo preoccupare i numerosi telespettatori del rotocalco condotto da Barbara D’Urso. Sui vari social network, in particolare su Twitter in molti hanno fatto le seguenti domande: “Ma ce la fanno a dare la linea a Barbara? Che succede?”.

Per fortuna, a riportare la calma, spiegando brevemente il problema tecnico verificatosi, è stata proprio la professionista napoletana che domenica pomeriggio andrà in onda con Domenica Live. A differenza delle altre volte, Barbarella sarà in un altro studio televisivo è non più nell’11 dove viene trasmesso anche Live Non è la D’Urso.

Problema tecnico a Pomeriggio Cinque: ecco cosa è successo

Barbara D’Urso non ha fatto il suo ingresso in studio spiegando al pubblico: “Oggi abbiamo avuto un problema tecnico in regia e solo per oggi abbiamo cominciato così”. Il jingle che dà avvio alla storica trasmissione pomeridiana di Canale 5, infatti, ha preso il via dopo. Ossia quando la conduttrice partenopea si trovava già all’interno dello studio 6 di Cologno Monzese.

In puntata, di certo non sono mancate le difficoltà e, dopo poco, la regia è stata in grado di bloccare l’inquadratura, concentrandosi su Carmelita. Per fortuna la situazione è tornata alla normalità e la 63enne napoletana ha continuato tranquillamente l’appuntamento del venerdì di Pomeriggio Cinque. Nella prima parte con la cronaca e attualità e successivamente con spettacolo e gossip.