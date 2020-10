DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni sabato 31 ottobre: Fabbri scopre l’inganno di Sanem

Appuntamento del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir come protagonisti assoluti. Nelle ultime settimane il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere quest’ultimi in Italia, precisamente a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin I due attori si sono confessato non solo sulla loro vita professionale ma anche privata. Cosa accadrà sabato prossimo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati che giungono direttamente dalla Turchia.

Enzo Fabbri scopre l’inganno di Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 31 ottobre 2020, rivelano che Sanem continuerà a vedersela con le minacce di Enzo Fabbri. L’imprenditore italo-francese pretenderà di vedere la Aydin non appena si renderà conto che la formula del profumo che gli ha fatto avere non è quella giusta.

Infatti, i suoi dipendenti non saranno in grado di replicare la fragranza. A quel punto, il perfido uomo tramite una telefonata farà presente alla giovane aspirante scrittrice di essere disposto a mettere al corrente del loro accordo Can. Il fotografo, quindi, potrà venire a conoscenza di essere stato scarcerato non appena Enzo ha ritirato la denuncia.

Sanem ha paura che Can scopre tutta la verità

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Sanem dopo essere uscita dalla Fikri Harika con una scusa, si recherà da Enzo Fabbri. La giovane sarà costretta a dargli gli ingredienti corretti della sua fragranza. La giovane aspirante scrittrice finirà per destare dei sospetti al cognato Emre, che rimarrà a bocca aperta quando la vedrà uscire dai laboratori dell’imprenditore italo-francese.

Nel frattempo, una spia presente nella compagnia di Fabbri avviserà il proprietario dell’azienda di cosmetici con cui sta lavorando il Divit, ossia Mckennon. L’uomo scoprirà che il perfido francese sta per mettere sul mercato un nuovo profumo, capace a fare concorrenza col suo. Ceyda continuerà a fare la corte a Can, quindi non perderà tempo per fargli sapere del nuovo progetto commerciale del suo ex socio lasciando sconvolta Sanem. La secondogenita di Mevkibe avrà paura che la persona che ama possa scoprire la verità. Cosa farà la sorella minore di Leyla? Per scoprirlo bisogna attendere la prossima puntata della soap opera turca.