Oroscopo 26 ottobre 2020: Scorpione molto equilibrato, Pesci vulnerabile

L’Oroscopo del 26 ottobre vede i Cancro guadagnare posizioni in amore. Scorpione estremamente equilibrato, Pesci troppo vulnerabile

Previsioni 26 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. Per l’amore non sarà una giornata molto entusiasmante. Vi sentiti un po’ spenti e demotivati. Specie i single potrebbero avere come la sensazione di non riuscire ad incontrare nessuno davvero in grado di suscitare il nostro interesse. Siate cauti nel lavoro e non partecipate a discussioni che non vi riguardano.

Toro. Quella di oggi sarà una giornata particolarmente inusuale. Questo vuol dire che sarete spinti a reagire alle cose che vi capiteranno in un modo che non vi eravate mai immaginati potesse appartenervi. Tanto in positivo quanto in negativo potrebbero accadere episodi al di fuori dalla vostra routine. Saie pronti a tutto.

Gemelli. Questo non è il momento giusto per essere troppo esigenti. Dal punto di vista amoroso ci sono dei problemi da risolvere. In campo lavorativo, invece, potreste avere dei disguidi con i colleghi o con un superiore. Manifestate il vostro dissenso, ma fatelo in modo calmo e pacifico.

Cancro. Finalmente la Luna è posta in ottimo aspetto rispetto al vostro segno e questo vi aiuterà a fare un po’ di chiarezza tra i sentimenti. Bella ripresa anche per quanto riguarda il lavoro. Se state pensando di investire in un nuovo progetto, questo potrebbe essere il momento più indicato.

Leone. L’Oroscopo del 26 ottobre esorta i Leone a mantenere la calma sul lavoro. Potrebbero nascere delle discussioni a causa di comportamenti errati da parte di qualcuno di cui vi fidavate. In amore, se avete appena posto fine ad una relazione, siete pronti ad andare avanti. Non abbattetevi.

Vergine. Contrariamente a quella che spesso è la vostra indole, oggi sarete particolarmente razionali ed equilibrati nell’affrontare la vita. Per questo motivo, è il momento giusto per pensare alle cose serie. Siate attenti sul lavoro, perché non tutti giocano pulito e non esitate a palesare i vostri malumori.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo non è il vostro periodo migliore, ad ogni modo, ci saranno degli avvenimenti che saranno in grado di regalarvi qualche bella emozione. Sul fronte lavoro sono in arrivo delle novità. Ricordate, però, che certi treni passano una sola volta, valutate bene se saltarci su o meno.

Scorpione. Giornata adatta per fare riflessioni e prendere decisioni importanti. Sarete molto equilibrati e pervasi da un senso di adeguatezza con il vostro io interiore. Oggi godrete della giusta dose di razionalità nei rapporti lavorativi, ma anche sentimentali. Tuttavia, non verrà trascurata la sfera emozionale. Prendete decisioni.

Sagittario. Oggi proverete sentimenti contrastanti per quanto riguarda l’amore. Alcuni dubbi potrebbero assalirvi, ma si tratta solo di una fase passeggera. In campo lavorativo, invece, si respirerà un clima un po’ più disteso rispetto alle settimane precedenti. Approfittatene per rilassarvi un po’.

Capricorno. L’Oroscopo del 26 ottobre 2020 esorta i nati sotto questo segno a pensare al futuro. Sarete pervasi da una voglia di cambiamento e di stravolgimento della vostra vita. Sia in campo lavorativo sia personale potreste cominciare a diventare intolleranti a qualcosa o qualcuno. Agite prima che sia troppo tardi.

Acquario. Momento un po’ catartico dal punto di vista delle finanze. Ad ogni modo, non lasciatevi prendere dallo sconforto, tempi migliori arriveranno molto presto. In amore, invece, siete finalmente usciti da un momento di confusione. Adesso godetevi la serenità conquistata.

Pesci. La giornata odierna si prospetta alquanto intensa dal punto di vista delle emozioni. Oggi siete particolarmente suscettibili e vulnerabili. State alla larga dalle persone che potrebbero influenzare negativamente il vostro comportamento. Mantenete la lucidità in campo lavorativo.