Uomini e Donne, registrazione del 24 ottobre 2020: Nicola fa piccanti rivelazioni su una dama, Michele viene smascherato e Gianluca abbandona lo studio

Sabato 24 ottobre si è svolta una nuova registrazione in cui sono successe molte cose particolari. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne, anticipazioni: la registrazione del 24 ottobre 2020

Sabato 24 ottobre 2020 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne che, ormai lo sapete bene, non è più diviso in trono classico e trono over ma tutti i protagonisti sono presenti insieme in un unico format. Di solito le registrazioni quest’anno avvengono nel weekend per permettere a tutti di poter partecipare senza problemi.

La puntata registrata sabato ha avuto diversi colpi di scena. Il Vicolo delle News informa che uno dei protagonisti è stato Nicola Vivarelli, il quale ha fatto delle dichiarazioni molto piccanti. Non solo, ma un audio ha smascherato Michele e il tronista Gianluca, deluso da una sua corteggiatrice, ha abbandonato lo studio. Ma andiamo per ordine.

Le anticipazioni del trono over

Nicola Vivarelli, ex corteggiatore di Gemma Galgani, si è seduto al centro dello studio e ha rivelato che prossimamente dovrà partire per lavoro. Tuttavia, ha fatto delle dichiarazioni molto piccanti. Ha detto di aver visto Angelica per una sigaretta in compagnia e poi di essere andato a casa di Veronica. Dopo una discussione lui ha confessato che hanno fatto l’amore. Lei ha negato ma non si è arrabbiata.

Michele, invece, ha litigato pesantemente con Roberta. Inoltre, Serena ha fatto sentire alla redazione un audio in cui il cavaliere ha parlato male delle donne con cui è uscito. Di Carlotta ha detto che è “Fabio Volo dei poveri“, mentre di Roberta ha detto “questa è quello che è“. Infine le dame hanno scoperto che Michele ha mandato a diverse donne le foto di lui in palestra a petto nudo, quando Roberta credeva di avere l’esclusiva.

Gianluca abbandona lo studio

Gianluca, tronista della nuova stagione, insieme a Davide e Sophie, ha parlato delle sue esterne, ma ad un certo punto Gabriella, la ragazza con la quale aveva legato di più, ha preso la parola e ha detto di volersene andare. Per lei Gianluca non era più così interessante, il suo interesse si è spento e quindi non ha più intenzione di conoscerlo. Il tronista ha cercato in tutti i modi di convincerla a rimanere e poi ha abbandonato lo studio evidentemente alterato.