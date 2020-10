Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, il vero motivo per cui hanno litigato: “Lei vuole delle scuse”

Tommaso e Aurora: perché hanno litigato?

Chi segue Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi su Instagram sa benissimo che i due ragazzi sono grandi amici da diversi anni. L’influencer è la figli di Michelle Hunziker hanno condiviso tantissime cose, ma la scorsa estate il loro legame si è spezzato. A quanto pare hanno litigato di brutto e il rampollo meneghino si è sfogato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Settimane fa, infatti, parlando con gli altri inquilini, il gieffino ha detto: “Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle cavolate. Io non le parlo dal 3 luglio e sto male. Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un brutto carattere. Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa“.

La versione di Tommaso Zorzi

A quanto pare non ci sarà nessun confronto tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti all’interno del Grande Fratello Vip 5. A dare l’annuncio ci ha pensato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il noto giornalista prima ha dato la versione del gieffino milanese e subito dopo quella della figlia di Eros Ramazzotti. Il professionista ha detto che Tommaso si è offeso con Aurora perché ha sentito l’assenza dell’amica da quando lei si è fidanzata con Goffredo Cerza.

“Ma non solo: la crisi definitiva è esplosa la scorsa estate, quando i due avevano organizzato un fine settimana riconciliante a Capri. Solo loro due: ma Aurora un giorno prima ha disdetto tutto, addirittura, forse, poche ore prima della partenza. Ha lasciato a piedi Tommaso per una causa giusta, ovvero perché era deceduta la nonna di Goffredo. Tommaso ha reagito male, ha disdetto Capri ed è andato a Jesolo da un amico e da quel momento con Aurora è sceso il gelo”, ha scritto Parpiglia.

La versione di Aurora Ramazzotti

Ma non è finita qui. Infatti, sempre su Giornalettismo Gabriele Parpiglia ha reso nota la versione di Aurora Ramazzotti. A quanto pare quest’ultima Aurora ha rifiutato qualsiasi intervista per parlare di Tommaso Zorzi. Ma la figlia di Michelle Hunziker, senza rancore, soffre moltissimo per la situazione che si è venuta a creare.

Lei è ha un forte legame col rampollo meneghino, ma la sua reazione avuta scorsa estate l’ha ferita e non poco e sembra che la ferita si sia estesa anche a Goffredo Cerza. “I due, al momento, di Zorzi non ne vogliono sapere, anzi Aurora si aspetta le scuse da Tommaso. Di certo c’è che forse questa pace, con altre verità nascoste, nemmeno il GF Vip riuscirà a trasformare nuovamente in amicizia”, ha scritto il giornalista.