Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 26 ottobre 2020: Roberta Delusa, Davide chiede scusa

Primo appuntamento di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Ricordiamo che andrà in onda il primo appuntamento. Dopo la puntata dedicata a Gemma Galgani e Biagio, oggi pomeriggio si parlerà di Roberta Di Padua e il tronista Davide Donadei.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Roberta Di Padua delusa Michele

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che Roberta Di Padua prima della registrazione è uscita in esterna con Michele. Per il cavaliere dalla scala scenderà anche una nuova dama molto carina. Quindi lui deciderà di farla rimanere. A quel punto la Di Padua dirà di voler continuare la conoscenza anche se ci rimarrà molto male. Poi Maria De Filippi parlerà del Trono classico facendo accomodare al centro dello studio Davide Donadei.

Quest’ultimo, lo scorso appuntamento, disse che avrebbe portato in esterna Beatrice Buonocore perché sarebbe stato il suo compleanno. Ma alla fine non l’ha portata perché ha ricevuto dei messaggi molto tristi di Chiara e ha preferito uscire con lei. Di conseguenza Beatrice in trasmissione si è irritata tantissimo.

Trono classico: Beatrice delusa, Davide chiede scusa

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che molti del parterre daranno ragione a Davide. Mentre Sophie, in studio dirà che almeno poteva farle recapitare un dono. Beatrice si aspettava una sorpresa dal tronista in occasione del suo compleanno ma non è giunto niente e così un collaboratore della redazione di U&D la chiamerà dicendole che Donadei non l’avrebbe portata più in esterna perchè è uscito in esterna con un’altra corteggiatrice.

Ovviamente la ragazza ci è rimasta molto male e il tronista, in trasmissione, si scuserà con lei. Quindi lui si renderà conto che la corteggiatrice ci è rimasta male, però visto i messaggi ricevuti da Chiara non poteva essere indifferente, preferendo realizzare una esterna con lei. Poi pure Chiara chiederà scusa a Beatrice per quanto accaduto in settimana. Cos’altro accadrà. Per scoprirlo vi consigliamo di vedere la nuova puntata del dating show di Maria De Filippi.