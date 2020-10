Pamela Barretta, nuovo amore dopo Enzo Capo: è un altro ex cavaliere di UeD (FOTO)

Finalmente Pamela Barretta è di nuovo felice. A dimostrarlo non solo una Instagram stories, ma anche i suoi occhi e il suo sorriso. L’ex partecipante di uomini e donne, infatti, si è lasciata andare a delle confessioni che hanno entusiasmato i fan.

La donna ha detto addio per sempre ad Enzo Capo e ora è di nuovo innamorata. Il suo nuovo fidanzato è un volto conosciuto, infatti, come lei, anche lui ha partecipato al trono over in passato. Veidamo insieme chi è.

Pamela Barretta ha voltato pagina dopo l’addio ad Enzo Capo

Dopo la fine della relazione disastrosa sfociata tra denunce e insulti, Pamela Barretta è di nuovo serena e innamorata. A lanciare lo scoop e a darne la notizia la stessa ex dama di Ued che poche ore fa si è fatta vedere insieme ad un ex cavaliere del trono over. In seguito alla rottura con Enzo Capo, la trentaseienne già in estate ha iniziato a frequentare nuove persone e ad accettare nuovi appuntamenti galanti.

Una vera svolta che a quanto pare le ha portato anche grande fortuna. L’ex fidanzata di Enzo Capo è riuscita a voltare pagina e a dare la possibilità ad un nuovo spasimante, Giovanni Villa. I due sono stati spesso insieme già durante l’estate, anche se in compagnia di amici, tra cui Cristina Incorvaglia e Amedeo Venza. Dalle immagini postate e dai video, si è smepre vista una certa sintonia tra di loro ma anche un certo interessamento. Infatti, dopo tanto corteggiare, Giovanni è riuscita a conquistare Pamela e a farle dimenticare il ‘vecchio’ imprenditore napoletano.

Giovanni Villa è il nuovo fidanzatato dell’ex dama di Ued

Pamela Barretta ieri ha pubblicato una sotries su Instagram mostrandosi in macchina con Giovanni Villa. I due tra risatine ed abbracci, si solo lasciati andare ad una lunga diretta inaspettata… La coppia si è scambiata anche qualche bacio anche se lei all’inizio è sembrata imbarazzata. Dando uno sguardo ai commenti molti le hanno chiesto se l’ex cavaliere DI Ued fosse il suo fidanzato, dato che ormai si frequentano da un bel pò.

Lei ha risposto di si o meglio ha detto testuali parole: ” Glielo chiesto ma lui dice di no!”. La sua risposta, ovviamente, è stata molto ironica anche perchè lui le ha dato un bacio sulla fronte e le ha detto “sei bellissima”. Giovanni Villa ha ottenuto successi anche tra le amiche di Pamela Barretta, e si sa che piacere alle amiche della persona che frequenti è sempre un fattore positivo.