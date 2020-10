Nina Moric, nuovo sfogo su Instagram: “Chiedo scusa a mio figlio, i fatti sono molto più gravi” (FOTO)

In queste ore, Nina Moric si è resa protagonista di un nuovo sfogo su Instagram in cui è tornata a parlare dell’affaire Corona. La donna ha parlato con molta calma davanti alla videocamera ed ha spiegato cosa sta succedendo in questi giorni.

La modella ha esordito chiedendo scusa in primis a suo figlio Carlos per aver divulgato contenuti inerenti conversazioni private intercorse con lui. In seguito, ha spiegato che la situazione è molto più pesante di quanto emerso fino a questo momento.

Lo sfogo di Nina su Instagram

Nel suo ultimo sfogo su Instagram, Nina Moric è tornata a parlare della diatriba con il suo ex marito Fabrizio Corona e della delicata situazione di Carlos. La donna ha detto di essersi profondamente pentita di aver divulgato le conversazioni private intercorse tra lei e suo figlio, in quanto il giovane doveva essere tutelato. Ad ogni modo, Nina ha ammesso di essersi trovata alle strette in quanto la situazione è decisamente più grave di quanto trapelato fino ad ora.

Secondo la sua versione dei fatti, le dichiarazioni del suo ex marito sono assolutamente false. La Moric ha detto di non circondarsi affatto di gente tossica e drogata e di non abusare di queste sostanze in questo periodo. Pertanto, non è vero che Carlos l’ha ritrovata distesa sul pavimento incosciente. Inoltre, Nina ha detto di non aver mai trattato male suo figlio in quanto una madre non può compiere simili atti. (Continua dopo le foto)

La Moric parla dei problemi psicologici di Corona

Nina Moric, poi, durante lo sfogo con i followers di Instagram ha anche parlato dei disturbi psichici di Corona. Nel dettaglio, ha detto che il suo ex soffre di un narcisismo patologico che lo spinge ad agire in modo errato. Proprio in virtù di questo, la donna ha dichiarato di non odiare Fabrizio, ma di provare solo estrema pena nei suoi confronti. Ad ogni modo, dopo essere stata diffamata da lui, non riesce a provare più affetto e bene.

In seguito alla puntata di Live non è la D’Urso di domenica 18 ottobre, Nina è stata pesantemente attaccata sui social ed ha ricevuto minacce e ingiurie. Al momento sta attraversando un momento davvero molto difficile, per tale motivo non può assolutamente perdonare quello che ha fatto il suo ex marito. In merito a Carlos, invece, il ragazzo ha deciso di sparire sui social e di ritirarsi a vita privata.