Nel web in queste ore si sta parlando di una possibile squalifica o provvedimento disciplinare perchè la showgirl ha palesemente violato il regolamento del reality. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica?

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste più discusse di questa quinta edizione di Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha fatto molto per averla nel reality e lei fino all’ultimo momento era indecisa. Adesso che si trova nel programma ha anche iniziato “un’amicizia speciale”, così come la chiama lei, con Pierpaolo Pretelli, ma lei continua a non essere chiara.

Per lei continuano ad arrivare degli aerei con messaggi misteriosi. Da fuori, poi, si continua a dire che lei è impegnata ma non vuole dirlo nella Casa e non vuole dirlo a Pierpaolo. Incalzata più volte durante le puntate a dire la verità Elisabetta ha ribadito il fatto di essere single “ma”… Dopo le lacrime e l’esasperazione di Pierpaolo, Elisabetta ha deciso di scrivergli dei messaggi in codice. La showgirl con le dita ha scritto qualcosa sul palmo della mano del ragazzo, ma non solo.

Di notte Elisabetta ha preso Pierpaolo e si sono chiusi in bagno lontano dallo sguardo delle telecamere e senza microfoni. Questo è decisamente un comportamento che va contro il regolamento che tutti i concorrenti hanno firmato prima di iniziare questa avventura. Quindi il web si chiede: ci saranno provvedimenti in arrivo per Elisabetta Gregoraci? Sarà squalificata? O ci saranno due pesi e due misure come spesso accade?

I segreti di Elisabetta Gregoraci

Non si è riusciti a capire molto di quello che Elisabetta voleva dire a Pierpaolo. Quello che è stato evidente a tutti, però, è stata una reazione di lui. L’ex velino di Striscia la Notizia sembrava ad un certo punto aver capito quello che lei voleva dirgli e ha esclamato: “Ma che c***o dici? Ma stai scherzando?“.

Tuttavia, da quello che si evince anche dai social e dal web, pare che lei abbia confidato tutto quello che la riguarda alla psicologa della Casa e l’abbia anche autorizzata a raccontare tutto a Pierpaolo semmai lei dovesse uscire. Pare che non si tratti di fidanzati segreti, ma di qualcosa di molto delicato. L’argomento verrà affrontato in puntata secondo voi?