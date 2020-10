GF Vip, Rosalinda confessa: ‘Ho perdonato un tradimento’

A sorpresa Rosalinda Cannavò, vero nome di Adua Del Vesco, ha confessato di aver perdonato un tradimento. Ecco le sue parole.

Adua Del Vesco, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di buttare via la maschera. Ha confessato le storie d’amore finte con Massimiliano Morra e Gabriel Garko, e ha anche raccontato cose molto gravi sulla Ares Film. Per ricominciare con una nuova vita, senza bugie, ha anche deciso di rinunciare al suo nome d’arte e di usare sempre quello vero: Rosalinda Cannavò.

Quando ha confessato tutte le storie finte solamente per gossip e per promozione delle fiction, Rosalinda ha anche detto che lei ha avuto sempre e solo un ragazzo dai tempi della scuola: Giuliano. Lui le ha fatto una sorpresa nelle prime puntate del reality e l’incontro tra i due è stato molto tenero e romantico.

Ma la loro storia d’amore non è stata sempre rose e fiori. Lui ha dovuto rimanere nell’ombra e vedere lei che baciava Massimiliano e Gabriel per le copertine dei giornali, ma anche lui non è stato molto fedele ad un certo punto. Durante un momento di confidenze in camera con Dayane e Guenda, Rosalinda ha chiesto: “Voi avete mai tradito?“. È iniziata una discussione molto lunga.

Le due donne hanno detto che hanno tradito più volte e che forse in certe situazioni è quasi inevitabile. Poi hanno parlato di tradimenti fatti anche per vendetta e per curiosità. Rosalinda è rimasta molto male nel sentire le sue amiche parlare in quel modo perchè secondo lei non esiste l’idea di tradire quando c’è un sentimento. Però, all’improvviso, ha anche confessato: “Guarda, stai parlando con una che ha perdonato un tradimento e non avrei mai pensato di poterlo fare. Quindi mai dire mai“.

Rosalinda è incinta?

Tuttavia, nonostante tutti i problemi che hanno avuto, adesso le cose tra Rosalinda e il suo fidanzato stanno andando a gonfie vele. Infatti, qualche giorno fa l’attrice ha anche chiesto la possibilità di poter avere un test di gravidanza. In diretta ha detto che non c’è nessun bambino, solamente molto stress, ma non sembrava molto convinta. Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi erano già super entusiasti di poter avere la prima gravidanza nella Casa dopo 20 anni di reality.