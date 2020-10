Il Paradiso delle signore spoiler 28 ottobre: Roberta scopre l’uscita a quattro di Marcello

Mercoledì 28 ottobre andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale episodio vedremo che l’uscita a quattro a cui ha partecipato Marcello verrà scoperta da Roberta. La Pellegrino non potrà fare a meno di mostrarsi profondamente delusa.

Per quanto riguarda Vittorio, invece, il direttore del grande magazzino continuerà ad interessarsi ai problemi di sua cognata Beatrice e sua nipote Serena. Luciano, dal canto suo, prenderà la decisione di andare via di casa nonostante la presenza di Zia Ernesta.

Spoiler 28 ottobre: Roberta scopre Marcello

Nel corso della puntata del 28 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Roberta apprenderà dell’incontro galante del suo fidanzato. Salvatore, infatti, ha coinvolto Marcello in un’uscita a quattro con due ragazze straniere. Nonostante il giovane Barbieri si sia trovato in mezzo senza la reale volontà di mancare di rispetto alla sua fidanzata, si troverà a pagare le conseguenze della sua leggerezza. La Pellegrino, infatti, si arrabbierà moltissimo con lui.

A casa Cattaneo, invece, vedremo che Luciano informerà sua moglie Silvia del fatto che ha intenzione di lasciare il tetto coniugale, prima che zia Ernesta vada via. La donna, ormai, sembrerà essersi insediata in casa dei due coniugi e mostrerà scarsa volontà di andarsene. Per tale motivo, Luciano dirà di non avere più intenzione di continuare a fingere. La zia, però, si intrometterà nella questione e ostacolerà la volontà del ragioniere.

Laura e Salvatore molto vicini al Paradiso delle signore

In caffetteria, invece, Salvatore e Laura verranno colti dall’entusiasmo del giudizio positivo di Adelaide. La donna, infatti, ha informato i due giovani che i membri del Circolo hanno molto apprezzato la loro fornitura di dolci. L’entusiasmo, però, presto sfocerà in qualcos’altro. I due, infatti, si avvicineranno molto, anche se Salvatore continuerà ad essere ancora coinvolto da Gabriella. Serena, invece, si affezionerà sempre di più a zio Vittorio, mentre sua madre Beatrice continuerà ad essere restia ad accettare l’aiuto di Conti.

Verso la parte conclusiva della puntata del 28 ottobre del Paradiso delle signore vedremo anche che Roberta avrà conferma dei reali sentimenti che Marcello nutre per lei. Per tale ragione deciderà, non solo di perdonarlo, ma di organizzargli anche una splendida e romantica cena a lume di candela. La fanciulla dovrà farsi perdonare da lui per non avergli dato fiducia e per aver dubitato dei suoi sentimenti.