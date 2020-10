Serena Enardu, proposte di matrimonio inaspettate, lei sbotta: “Fate pena, vaff…” (FOTO)

In queste ore, l’ex di Pago ha raccontato un episodio alquanto esilarante verificatosi sul suo profilo Instagram. Serena Enardu ha dichiarato di aver ricevuto delle proposte di matrimonio da parte di diversi uomini. L’influencer, però, non ha affatto gradito la cosa, al punto da dare luogo ad uno sfogo.

Serena si è appigliata sul motivo per il quale molti uomini le hanno chiesto di sposarla. A suo avviso, si tratterebbe di ragioni davvero assurde, che meritano assolutamente di essere condannate. Scopriamo cosa è successo.

Le proposte di matrimonio per Serena

Serena Enardu ha raccontato a tutta la community di Instagram di aver ricevuto delle proposte di matrimonio inaspettate. Diversi uomini, infatti, l’hanno contattata in privato dipingendola come la donna perfetta e un esemplare da sposare. Il motivo risiede nel fatto che la Enardu si è cimentata in pesanti faccende domestiche. La donna ha trascorso quasi tutto il fine settimana a pulire e rassettare casa. Naturalmente, la protagonista non ha potuto fare a meno di condividere con i fan le sue faccende domestiche.

A quanto pare, molti utenti hanno apprezzato molto il suo lato casalingo, al punto da avanzare anche proposte alquanto spudorate. Questo comportamento da parte di alcuni follower, però, non ha affatto lusingato Serena, che infatti di è resa protagonista di uno sfogo furioso. La Enardu ha detto di reputare assurdo che nel 2020 si reputino donne da sposare solo quelle che sono ottime casalinghe.

Lo sfogo della Enardu

Secondo il suo punto di vista, dunque, questo sarebbe uno schiaffo all’emancipazione femminile e a tutte le lotte sostenute negli anni per tutelare e salvaguardare i diritti del sesso debole. Per tale motivo, Serena Enardu ha sbottato contro tutti coloro che le hanno fatto proposte di matrimonio improbabili e li ha mandati a quel paese. La donna, inoltre, ha anche esortato queste persone a smettere di seguirla.

Sul suo profilo Instagram non ha assolutamente bisogno di persone di questo genere. Il suo intervento ha, come sempre, scosso gli animi degli utenti. In molti si sono trovati d’accordo con le sue affermazioni. Altri, invece, hanno reputato la reazione un po’ troppo eccessiva. Ad ogni modo, Serena è sempre stata una fervida sostenitrice dell’indipendenza delle donne. Sin da piccola, infatti, lei e sua sorella sono state educate affinché diventassero donne libere e autonome.