Lite tra Mila Suarez e Franceska Pepe, Barbara D’Urso perde le staffe: “Se ti dico di tacere, devi farlo” (VIDIEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è andato in onda uno scontro molto pesante tra Franceska Pepe e Mila Suarez. Durante il confronto, però, la padrona di casa Barbara D’Urso è stata costretta ad intervenire per sedare gli animi.

In particolar modo, la presentatrice ha sbottato contro la sua ospite in collegamento, Mila, per esortarla a tacere. Non riuscendo nel suo intento, è stata costretta a farle un richiamo molto duro. Vediamo cosa è successo.

Le accuse di Mila contro Franceska Pepe

Mila Suarez ha accusato Franceska Pepe di averle rubato dei soldi. La prima ha detto di aver convissuto per un certo periodo di tempo con l’ex concorrente del GF Vip. In quel tempo, però, La Pepe non avrebbe mai pagato la sua quota di affitto. In seguito, poi, le due donne pare siano andate a fare uno shooting fotografico a Montecarlo per un brand di costumi. Dopo tali scatti, però, Franceska avrebbe preso lei anche il cachet della sua amica. Durante il dibattito in studio, però. L’ex gieffina ha dato una versione dei fatti completamente diversa.

Franceska, infatti, ha smentito categoricamente ogni parola della sua interlocutrice. La ragazza ha spiegato di non aver mai vissuto insieme a Mila e di non aver mai lavorato insieme a lei. Per tale motivo, tutte le dichiarazioni dell’ospite in collegamento sono state reputate false. Questo, ovviamente, ha scatenato una forte reazione nella Suarez che, infatti, ha cominciato a dimenarsi. (Clicca qui per il video)

La D’Urso contro la Suarez

A quel punto, però, è stato necessario l’intervento di Barbara D’Urso. La conduttrice ha provato, in più occasioni, a mettersi in contatto con Mila Suarez per esortarla a smettere di parlare sopra la voce di Franceska Pepe. La donna, però, ha palesemente ignorato gli interventi della padrona di casa ed ha continuato il suo sproloquio. Ad un certo punto, allora, la D’Urso ha ironicamente chiesto se, forse, ci fosse un problema di audio.

Subito dopo essersi sincerata che Mila la sentisse, le ha detto di tacere e le ha spiegato che quando la esorta a stare in silenzio lei deve obbedire. Il tono adoperato dalla conduttrice ha, immediatamente, zittito l’ospite che, infatti, ha seguito alla lettera le sue parole. Il dibattito è proseguito ancora per un po’ di tempo e le due litiganti non sono riuscite a trovare un punto d’incontro.