Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo insieme: i dettagli (FOTO)

La complicata storia d’amore di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Come tutti ben sanno, prima che in Italia scoppiasse l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno fatto un annuncio sui loro rispettivi account Instagram. Nello specifico, i due cantanti hanno comunicato la loro intenzione di chiudere la loro relazione sentimentale dopo 15 anni. I due avevano avuto una precedente crisi, ma dopo una nno ci avevano riprovato per il bene del loro figlio Andrea.

Dopo mesi, però, la reunion non ha funzionato e lo scorso inverno ha deciso di dividere le loro strade. Tuttavia il cantautore napoletano e l’artista di Sora sono rimasti in ottimi rapporti. Di recente, ad esempio Gigi e Anna sono tornati insieme, ma solo per la Prima Comunione del loro ragazzino.

I messaggi dei due cantanti al figlio

La scorsa settimana sia nel profilo Instagram di Gigi D’Alessio che in quello di Anna Tatangelo sono apparsi dei messaggi al miele nei confronti del loro figlioletto Andrea. I due si sono ritrovati nello stesso posto in occasione della Prima Comunione del ragazzino. Il cantautore partenopeo, al fianco di una foto che lo mostra al fianco del figlioletto ha scritto: “Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia”.

Anche l’artista di Sora ha voluto spendere delle belle parole per la persona che lei reputa l’uomo della sua vita. “Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te .Ti amo più della mia vita ! AUGURI AMORE MIO!”. (Continua dopo il post)

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo insieme alla Prima Comunione del figlio Andrea

Quindi, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno presenziato alla Prima Comunione del figlio Andrea, anche se su Instagram non appare nessuna foto insieme. I due cantanti che hanno formato una coppia per ben 15 anni hanno mostrato un grande rispetto in nome dell’amore del loro figlioletto che ha dieci anni.

“Siamo rimasti in ottimi rapporti”, aveva rivelato la professionista di Sora qualche mese fa, definendo il suo ex compagno un pilastro importante della sua vita per sempre. Parole molto apprezzate dal diretto interessato.