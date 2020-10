Romina Power, la triste notizia: “Ho deciso di lasciarlo per sempre…”

Romina Power felice per il figlio Yari Carrisi

Un paio di settimane fa il pubblico di Rai Uno ha avuto modo di rivedere Romina Power a Domenica In di Mara Venier. La cantante statunitense vi era stata ospite nel primo appuntamento stagionale, ma stavolta la dona era accompagnata dal secondogenito Yari Carrisi e dalla fidanzata di quest’ultima Thea Crudi. I tre hanno intrattenuto i telespettatori con dei racconti e subito dopo anche con dei canti spirituali.

Il 47enne, che è stato condannato dal Tribunale per aver detto ‘La D’Urso deve morire’, sembra raggiante perché dopo anni di solitudine finalmente ha ritrovato l’amore. Tornando alla madre, di recente ha rilasciato delle dichiarazioni che di certo non faranno piacere a tutti i suoi fan. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

La cantante statunitense lascerà il canto?

Ebbene sì, Romina Power sembra aver preso una decisione che nessuno si aspettava minimamente. “Lo lascerò per sempre”, ha asserito la cantante statunitense. A cosa si riferiva quest’ultima? A quanto pare si tratta di un provvedimento forse un po’ troppo affrettato è al canto. Una disciplina che fino ad oggi ha reso l’ex moglie di Al Bano uno dei personaggi pubblici più popolari e amati nel nostro Paese ma anche all’estero.

Nel frattempo, se la 71esima edizione del Festival di Sanremo verrà trasmesso, l’artista americana e il cantautore d Cellino San Marco stanno pensando di incidere un nuovo pezzo. si tratta di un ennesimo indizio di riavvicinamento tra i due ex coniugi? Come la prenderà Loredana Lecciso?

Al Bano e Yasmine Carrisi giudici e The Voice Senior

Dopo varie voci circolate sul web, di recente è arrivata la conferma. Il prossimo mese in prima serata su Rai Uno aprtira The Voice Senior, il nuovo talent show condotto da Antonella Clerici. Tra i giudici ci sarà ancora una volta Al Bano che aveva ricoperto il ruolo nella versione of Italy, ma stavolta al fianco del Leone di Cellino San Marco ci sarà anche la sua quintogenita Jasmine Carrisi, nata dalla sua relazione con Loredana Lecciso.

La 19enne sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista artistico perché in estate ha debuttato nel mondo della musica con il singolo rapper ‘Ego’ che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni sul suo canale YouTube.