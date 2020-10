DayDreamer – Le Ali del Sogno, Sanem e Osman: un amore nato sul set

DayDreamer – Le Ali del Sogno campione d’ascolti di Canale 5

Dallo scorso giugno su Canale 5 va in onda la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Dopo i primi tre mesi di programmazione dal lunedì al venerdì al posto di Uomini e Donne, da settembre lo sceneggiato occupa la fascia pomeridiana di sabato e domenica.

In più, qualche settimana fa i due attori sono stati ospiti a Verissimo di Silvia Toffanin e lui anche a C’è Posta per Te per registrare una sorpresa che vedremo a gennaio. Come tutti ben sanno la bella Sanem della serie tv, ovvero Demet Ozdemir non ha avuto un flirt con Can Yaman. Tuttavia sembra che la ragazza abbia vuto una relazione con l’affascianante Osman.

Demet Ozdemir ha avuto una storia d’amore con Ali Yagci?

Il bello Osman, interpretato da Ali Yagci, ha lasciato intendere sul suo profilo Instagram di aver avuto un rapporto amoroso sul set di DayDreamer – Le Ali del Sogno. In tanti, sul web hanno ipotizzato che Demet Ozdemir abbia avuto una pseudo relazione con Emre, ovvero l’attore Birand Tunca. Da cosa nasce tale ipotesi? A quanto pare colei che interpreta Sanem Aydin segue con piacere gli scatti pubblicati dall’attore turco.

“Tra le foto pubblicate sul profilo di Birand (Emre) appare uno scatto con la Ozdemir (Sanem)”, si legge su internet. I due professionisti guardano insieme verso l’orizzonte, incorniciato da uno sfondo paradisiaco tra terra e mare, accompagnato dalla scritta “Vedrai” (Gör).

Gli interpreti Sanem e Osman si sono innamorati sul set? L’indiscrezione

La foto in questione potrebbe passare inosservata a tutti i follower, se non fosse per il commento romantico da parte di Ali Yagci, ovvero colui che impersona il macellaio Osman in DayDreamer – Le Ali del Sogno. Il ragazzo che nella serie tv è cotto di Leyla Aydin, sul noto social network ha scritto: “Da dove e come guardi, mi fai andare di testa (traduzione dal turco, ndr)”.

Una frase abbastanza intima, che ha lasciato tutti i seguaci senza parole. Numerosi telespettatori di Erkenci Kus, nome originale della soap opera di Canale 5, hanno ipotizzato che la bella Demet Ozdemir abbia vissuto una relazione segreta con Ali, ovvero Osman. Sarà davvero così oppure la mente dei fan vola in alto?