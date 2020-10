Paola Barale: “Innamorarmi di una donna? Chissà, per ora single e felice”

Paola Barale ospite a Oggi è un altro giorno

A Oggi è un altro giorno, la trasmissione pomeridiana di Rai Uno condotta da Serena Bortone, nella giornata di lunedì è stata ospite Paola Barale. La soubrette piemontese si è raccontata a 360 gradi, spaziando dal tema del momento ovvero il Covid-19, ma anche ad argomenti della sua vita privata.

In merito alla pandemia l’e moglie di Gianni Sperti ha rivelato che nei momenti di difficoltà è molto importante mantenere un buon umore e non farsi prendere dallo sconforto, anche se non è affatto semplice.

“Bisogna essere sempre positivi con la sicurezza e le cautele sempre”, ha dichiarato la donna di Fossano. Inoltre, la professionista che nelle ultime settimane abbiamo visto su Tv8 nel programma di Enrico Papi, ha sottolineato che non vuole parlare del Coronavirus perché secondo lei lo debbano fare professionisti più competenti di lei.

La soubrette parla del Covid-19

Dopo aver parlato a lungo del Covid-19, Paola Barale ha parlato anche della sua situazione sentimentale attuale. La soubrette ha rivendicato di essere single per scelta e non per forza. Inoltre, ha ribadito per lei è molto importante la famiglia, essendo lei cresciuta in un contesto amorevole. “Era una cosa che avrei voluto pure io, ma i tempi sono cambiati e le cose non sono andate come avrei voluto”, ha spiegato l’ex moglie di Gianni Sperti.

Poi Serena Bortone a Oggi un altro giorno le ha chiesto se al posto di un lui si innamorasse di una lei: “Non è mai capitato in vita mia, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale. Di sicuro una donna mi capirebbe di più, ma in tutte le mie relazioni ho sempre cercato persone distanti da me”.

Paola Barale innamorata di una donna?

Nel programma di Serena Bortone, Paola Barale ha asserito che, per la sua inclinazione, preferisce innamorarsi di una figura femminile. La soubrette piemontese, prima di concludere la lunga intervista, ha ribadito che nella vita non si sa mai e può capitare di tutto. “Magari esco di casa e mi innamoro di una donna. Io mi auguro di innamorarmi anche se non sono alla ricerca spasmodica”, ha dichiarato l’ex moglie di Gianni Sperti nel talk pomeridiano di Rai Uno.