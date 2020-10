Uomini e Donne anticipazioni oggi: Gianluca ruba un bacio a Gabriella, Sophie delusa

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 27 ottobre, rivelano che Gianluca De Matteis farà un’esterna molto piacevole con Gabriella. Anche Sophie si troverà molto a suo agio con un corteggiatore, tuttavia, verrà molto delusa dal comportamento di altri esponenti del parterre.

In merito al trono over, invece, vedremo che Valentina avrà un aspro litigio con Aurora. Le due discuteranno pesantemente e la prima deciderà di lasciare lo studio tra le lacrime. Armando interverrà per prendere le difese dell’Autiero e riscontrerà il favore del pubblico.

Anticipazioni oggi: i troni di Gianluca e Sophie

Secondo le anticipazioni, oggi a Uomini e Donne vedremo dei momenti romantici e delle discussioni. Per quanto riguarda il trono classico, vedremo che Gianluca porterà di nuovo in esterna Gabriella e i due si troveranno molto bene. Entrambi avranno modo di confrontarsi in merito alle recenti discussioni e faranno la pace. Il tronista, poi, deciderà di rubare un bacio alla dama e lei lo lascerà fare senza battere ciglio. Si tratterà di un bacio sulla guancia, che comunque genererà parecchio sgomento.

Sophie, invece, uscirà con Nino. I due andranno a mangiare sushi e si troveranno abbastanza in sintonia. La loro esterna, inoltre, sarà caratterizzata anche da un bel po’ di frasi stuzzicanti. Una volta terminato l’R.V.M. la Codegoni manifesterà il suo dissenso verso alcuni corteggiatori. Nel dettaglio, dirà di non gradire che tre o quattro di loro si divertono insieme a fare tik tok e video divertenti. La ragazza, inoltre, è uscita anche con un altro corteggiatore, ma Maria De Filippi deciderà di non mandare in onda il filmato.

Caos a Uomini e Donne tra Valentina e Aurora

Nino, dal canto suo, comunicherà alla tronista di avere una segnalazione su di un ragazzo, il quale sembrerebbe essere fidanzato. Il diretto interessato, però, smentirà categoricamente la questione, ma Sophie continuerà ad essere sempre più titubante. Passando al trono over di Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi ci svelano che si parlerà anche di Veronica e Germano. La dama dirà che i due si sono addirittura fidanzati e in studio scoppierà il caos.

Aurora attaccherà pesantemente Valentina dicendole di essere ridicola a pubblicare già foto d’amore sui social. L’Autiero rimarrà così male al punto da lo studio tra le lacrime. Gianni e Armando interverranno per prendere le difese di Valentina. Messa alle strette, anche Aurora lascerà lo studio.