Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 27 ottobre: l’ultimo bacio

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare è seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi. Il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere un’altra puntata dedicata al Trono classico con i tronisti Gianluca De Mattias e Sophie Codegoni. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma?

C’è da sottolineare il grande successo a livello di ascolti da parte del format Mediaset Un programma che vede una novità causa Covid-19 i tronisti e corteggiatori in esterna non potranno più baciarsi. Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite da Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gianluca De Mattias bacia Gabriella in esterna

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che Lucrezia Comanducci non sarà presente nello studio 6 dell’Elios in Roma, di conseguenza non si parlerà di lei ed Armando Incarnato. Per quanto riguarda Gianluca De Mattias è uscito in esterna con Gabriella perché lei aveva detto che lui era narcisista.

I due sono stati camerino, hanno avuto un’accesa discussione ed alla fine hanno chiarito. A quel punto le darà un bacio sulla bocca e lei gli ha detto: “Questo me l’hai rubato” e lui: “Però te non hai fatto una piega”. Per Gianluca scenderanno due nuove ragazze che deciderà di farle rimanere.

Trono classico: Sophie esce col corteggiatore Nino

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che Sophie Codegoni in settimana è uscita con Nino. I due ragazzi hanno realizzato una esterna molto carina e lui le ha fatto mangiare il sushi facendogli trovare anche delle caramelle a forma di sushi. Durante l’uscita il tronista è la corteggiatrice si sono divertiti e si sono stuzzicati molto.

In trasmissione, Sophie dirà che si trova molto bene con lui e che non gli piace che gran parte dei suoi corteggiatori escano, fanno i Tik Tok e si divertono insieme perché lei alla fine dovrà sceglierne solamente uno. Subito dopo la padrona di casa Maria De Filippi parlerà della 18enne che è uscita con un’altro corteggiatore ma nè hanno ma non manderanno in onda l’esterna e nè l’hanno fatto scendere, per mancanza di tempo. Cosa accadrà dopo?