GF Vip, sospetto caso di Covid per un concorrente: salta l’ingresso dei tre nuovi vip (VIDEO)

Nella puntata del GF Vip del 26 ottobre il conduttore Alfonso Signorini ha informato i telespettatori del fatto che pare sia stato rilevato un caso di Covid da parte di un concorrente del reality show. Come tutti i fan del programma sapevano, nella puntata in questione sarebbero dovuti entrare tre nuovi vip.

Si tratta di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I tre protagonisti, però, non hanno più potuto fare il loro ingresso in casa in quanto uno di loro sembrerebbe essere positivo al Coronavirus. Il popolo del web, ovviamente, è rimasto molto male della notizia.

Concorrente positivo al Covid al GF Vip

Al GF Vip pare si sia verificato un caso di Covid da parte di un concorrente. Considerando l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, gli autori del reality show hanno seguito scrupolosamente le regole per ridurre i contagi. Tutti i membri del cast, infatti, si sono sottoposti a controlli medici, tamponi e quarantena prima di mettere piede in casa. Questo proprio per tutelare tutti i membri sia appartenenti ai concorrenti sia agli autori. Stesso trattamento è stato riservato anche a Stefano, Giulia e Selvaggia.

I tre protagonisti, infatti, erano pronti per entrare in casa, sta di fatto che ciascuno di loro aveva anche pubblicato dei post su Instagram per annunciare l’imminente avventura. Prima di formalizzare l’ingresso, però, i vip si sono sottoposti all’ultimo tampone di controllo e, a quanto pare, per uno di loro c’è stato un responso spiacevole. Uno tra Bettarini, la Roma e la Salemi pare sia positivo al Coronavirus.

L’annuncio di Alfonso Signorini

Il conduttore del Grande Fratello Vip è stato abbastanza reticente e sintetico nel trattare la vicenda, sta di fatto che non ha specificato chi sia il vip quasi certamente ammalato. Alfonso, inoltre, ha chiarito che non vi sia ancora la certezza assoluta circa la positività al Covid del concorrente del GF Vip in questione. Proprio per tale motivo, in questi giorni si faranno ulteriori controlli per approfondire la vicenda e chiarirla.

I telespettatori hanno commentato quanto accaduto e si sono mostrati alquanto delusi. Molti utenti di Twitter hanno parlato di quanto accaduto in modo rammaricato. Ad inasprire ulteriormente gli animi degli utenti del web c’è anche la sospensione del televoto. Nello specifico, Signorini ha esordito durante la puntata dicendo che nessuno tra i nominati avrebbe abbandonato la casa. Tale decisione, presa di punto in bianco, ha scosso gli animi dei telespettatori. (Clicca qui per il video)