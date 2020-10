Dayane Mello sconvolge al GF Vip con un racconto: “Mia madre era una prostituta, il compagno mi picchiava” (VIDEO)

Dietro la vita di ciascun concorrente del GF Vip si nasconde un oceano di segreti e questo è proprio il caso di Dayane Mello. La modella, per la prima volta, ha parlato della sua infanzia ed ha spiegato di aver avuto una vita molto difficile.

Lei proviene da una famiglia estremamente povera, per tale motivo, sua madre era costretta a prostituirsi per poter guadagnare qualcosa. Il passato della Mello, purtroppo, è ricco di avvenimenti tragici, di dolore e di violenze. Il pubblico è rimasto assolutamente senza parole.

Il racconto drammatico di Dayane Mello

Nel corso della diretta di ieri del GF Vip, Dayane Mello ha raccontato episodi alquanto toccanti della sua vita passata. Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui la donna si è confidata con i coinquilini ed ha parlato delle sue origini. Dayane proviene da una famiglia poverissima, sua madre cambiava uomini di continuo pur di guadagnare qualcosa. La Mello ha altri 9 fratelli e tutti vivevano all’interno della stessa casa, la quale era piuttosto piccola. I ragazzini sono cresciuti da soli nella sporcizia, nella fame e nella disperazione.

Solo nel momento in cui il vero padre di Dayane ha deciso di portare la ragazzina con sé, la vita della concorrente ha preso una piega diversa. Dopo il racconto da brividi, la linea è tornata nella casa e la Mello ha proseguito aggiungendo sordidi dettagli a quel racconto già parecchio forte. La gieffina ha detto di aver subito violenze da parte dell’attuale compagno di sua madre. (Clicca qui per il video)

Al GF Vip tutti senza parole

Una volta, quando Dayane era a casa della donna, il compagno cominciò a picchiare una delle sue sorelle. Successivamente, nella lite venne coinvolta anche sua madre e, in ultimo, anche l’attuale concorrente del reality show. Dopo tale episodio, la modella non ha voluto mettere più piede in casa di sua madre. Adesso, però, la donna è cresciuta ed è riuscita a crearsi una vita sua. Per tale motivo, ha ammesso di non serbare più rancore verso la donna che l’ha messa al mondo.

Attualmente sono in contatto telefonico, anche se è palese che ciò che ha vissuto le ha segnato l’esistenza per sempre. Il racconto di Dayane Mello ha spiazzato il pubblico del GF Vip. Alfonso Signorini è rimasto senza parole, mentre concorrenti e opinionisti si sono lasciati andare alla commozione.