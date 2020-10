GF Vip 5, incidente dopo la puntata: Rosalinda (Adua Del Vesco) si è ferita [VIDEO]

Rosalinda ha avuto un incidente domestico

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Qualche minuto dopo la lunga diretta, anche se erano quasi le due, gli inquilini hanno iniziato ad apparecchiare la tavola per mangiare le lasagne.

Adua Del Vesco (Rosalinda) si trovava in magazzino con Guenda Goria a prendere dell’acqua. E proprio lì l’attrice siciliana è stata vittima di un piccolo incidente domestico. In poche parole la cassa con le bottiglie di vetro è scivolata addosso alla gieffina messinese, che si è ferita ad un piede. (Continua dopo il video)

Una cassa con le bottiglie di vetro cade sul piede di Adua

Dopo l’incidente, tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5 sono andati in soccorso di Adua Del Vesco (Rosalinda), tutti tranne la Contessa Patrizia De Blanck. Il motivo è davvero bizzarro. Infatti la nobildonna è rimasta a tavola a mangiare la sua lasagna nella teglia, come se nulla fosse accaduto.

Tutti i ragazzi del GF Vip 5 hanno preso l’attrice siciliana in braccio e dopo averla stesa a letto le hanno posizionato del ghiaccio sulla caviglia e sul piede ferito. Subito dopo, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini sono tornati in cucina e lì hanno spiegato alla nobile romana quello che era accaduto alla loro compagna d’avventura. (Continua dopo il post)

A Rosalinda cade una cassa di bottiglie di vetro sul piede e in casa è un primo pronto soccorso generale per assicurarsi che stia bene. La Contessa invece manco a dirlo, continua serena ad ingozzarsi come un facocero. #Gfvip pic.twitter.com/IE7BpdGWcJ — NAPO🤫LILLO (@AngeloNapolillo) October 27, 2020

Gli inquilini del GF Vip 5 raccontano l’incidente di Rosalinda

Rivolgendosi a Patrizia De Blanck, Maria Teresa ha detto: “Sono cadute le bottiglie di acqua addosso ad Adua. L’hanno portata subito in braccio a letto con il ghiaccio”. Poi ha preso la parola Andrea Zelletta dicendo che Rosalinda ha la pelle molto delicata e si gonfia subito, per tale motivo è diventata viola. Anche Enock si è mostrato preoccupato perché la ragazza non camminava, mentre l’ex tronista ha asserito: “Il livido viene subito su una pelle così, è normale anche che abbia il dolore”.

Invece, Francesco Oppini ha sottolineato che l’attrice messinese non si è tagliata. Verso le tre di notte quest’ultima ha provato a scendere dal letto e a deambulare, ma non riuscendoci per il dolore ha affermato: “Sento molto male quando carico il peso purtroppo. Però se sto ferma non vorrei fosse peggio ancora“.