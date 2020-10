Alfonso Signorini nel caos dopo il GF Vip, il conduttore dice una bugia e il pubblico lo sbugiarda: “Sei un falso” (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata caratterizzata da diversi momenti parecchio entusiasmanti e uno di questi riguarda Alfonso Signorini. A inizio puntata, infatti, il conduttore ha affrontato il tema inerente la lite tra Guenda e Enock e ne ha approfittato per fare un chiarimento.

Nello specifico, si è parlato della battuta volgare che Mario Balotelli ha rivolto a Dayane Mello. In molti hanno accusato il presentatore di non essere intervenuto per redarguire l’ospite. A quel punto, allora, il giornalista ha raccontato di non aver sentito in diretta la frase incriminata, cosa che non sembra essere vera.

Le scuse di Alfonso Signorini

In una precedente puntata, Mario Balotelli ha pronunciato una frase parecchio volgare contro Dayane. In molti sul web si sono indignati, mentre in studio nessuno ha commentato l’accaduto, facendo passare il comportamento del calciatore come una cosa normale. Considerando il polverone sollevato in seguito a quell’avvenimento, il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini ha fatto una specifica. Quest’ultimo si è scusato con i telespettatori per non essere intervenuto tempestivamente ma, in sua discolpa, ha detto di non aver sentito la frase di Balotelli a causa dei suoi problemi di udito. (Clicca qui per il video)

Molti telespettatori, però, hanno ricordato benissimo la dinamica di quell’episodio, pertanto, hanno provveduto ad invalidare le parole dette dal conduttore. Nel dettaglio, quando Mario ha detto quella cosa alla Mello, Alfonso si è messo a ridere ed ha risposto anche chiedendo a Dayane se avesse sentito bene cosa le avesse detto il suo ex. La popolazione di Twitter è esplosa pubblicando la parte del video in cui il conduttore reagì in quel modo.

Il web contro il conduttore del GF Vip

La maggior parte dei telespettatori, dunque, ha reputato le scuse di Alfonso Signorini al GF Vip come una farsa. Il conduttore avrebbe solo cercato la via più semplice per uscire da questo scomodo impasse. Proprio per tale ragione, il presentatore è stato pesantemente attaccato sul web. In molti lo hanno accusato di essere un falso ed un “para**lo”.

Ad ogni modo, il giornalista ha anche specificato che, durante la pubblicità, aveva parlato in privato con Balotelli e lo aveva obbligato a scusarsi pubblicamente con tutte le donne. Successivamente, infatti, il calciatore ha pubblicato una IG Stories in cui ha fatto dietrofront e si è detto pentito di essersi rivolto con quei termini alla sua ex.