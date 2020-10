Elisabetta Gregoraci, svelato il suo grande segreto: centrerebbe un contratto post matrimoniale con Briatore

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli parla in codice nella casa del GF Vip 5

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Elisabetta Gregoraci ha stretto una particolare amicizia con Pierpaolo Pretelli. Tuttavia la conduttrice calabrese non vuole lasciarsi andare davanti alle telecamere facendo sospettare che fuori ha qualcuno che l’aspetta. Negli ultimi giorni, però, si è iniziato a parlare di un segreto che la soubrette non vuole assolutamente dire, almeno in casa, all’ex Velino di Striscia la Notizia.

Tra venerdì e sabato la madre di Nathan Falco ha iniziato a parlare in codice con il gieffini. In un primo momento ha disegnato sulle mani di lui delle lettere e successivamente ha detto dei nomi di alcune città come Firenze, Livorno, Ancona all’orecchio del ragazzo. Tra i fan dei due inquilini del reality show Mediaset, c’è chi sostiene di aver sentito il Pretelli menzionare Flavio. Per caso parlavano di Briatore?

Alfonso Signorini mette in imbarazzo la gieffina calabrese

Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì, il conduttore Alfonso Signorini ha cercato in tutti i modi di scoprire il segreto di Elisabetta Gregoraci. Ma rendendosi conto che quest’ultima era in forte imbarazzo, il padrone di casa ha deciso di sorriderci sopra cambiando argomento.

A dire il vero, sul web è iniziato a circolare una notizia che riguarda l’argomento. In poche parole la il mistero potrebbe essere stato svelato dal direttore di Chi grazie ad una sua vecchia dichiarazione. Di cosa si tratta?

Alfonso Signorini ha rivelato il segreto della Gregoraci? L’ipotesi

Qualche tempo fa, precisamente a gennaio del 2020, durante una sua partecipazione a La Repubblica delle Donne, programma di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti, il direttore Alfonso Signorini parlò di un contratto post matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e l’ex consorte Flavio Briatore.

In quell’occasione il giornalista disse: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ma ecco perché non la vediamo mai con altre persone. Magari si frequenta con qualcuno, ma si fa i fatti suoi”.