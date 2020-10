Grande Fratello Vip: ecco chi è il concorrente positivo al coronavirus

Nella scorsa puntata dovevano entrare tre nuovi vip come concorrenti ufficiali del reality, ma all’ultimo è saltato tutto. Uno di loro ha contratto il Covid-19

GF Vip: saltano i nuovi ingressi per coronavirus

Le pagine ufficiali del Grande Fratello Vip avevano annunciato con grande entusiasmo l’ingresso di tre nuovi concorrenti: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. I primi due hanno già partecipato al reality. Bettarini è entrato nella Casa nella prima edizione mentre Giulia ha partecipato alla terza in cui ha iniziato un flirt con Francesco Monte. Selvaggia Roma, invece, è nota per essere una ex corteggiatrice di Uomini e Donne e aver partecipato a Temptation Island con Francesco Chiofalo.

Tutto pronto ma all’ultimo momento i nuovi ingressi sono saltati. Alfonso Signorini ha spiegato in diretta che uno dei tre nuovi concorrenti è risultato positivo all’ultimo tampone per coronavirus e per non mettere a rischio nessuno si procederà con i controlli medici, anche sugli altri.

Ecco chi ha contratto il virus

Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini in diretta, Gabriele Parpiglia attraverso Giornalettismo ha dichiarato che il concorrente positivo è Selvaggia Roma. Più tardi anche Davide Maggio è intervenuto sulla questione. Pare che anche gli altri due siano stati bloccati perchè tutti hanno trascorso un periodo di isolamento nello stesso albergo.

Giovedì scorso, secondo le informazioni del giornalista, hanno effettuato un test molecolare sui nuovi concorrenti e prima della puntata hanno effettuato un test rapido. A questo Selvaggia è risultata positiva, ma c’è anche da dire che spesso i test rapidi danno false positività. Per questo il conduttore parlava di sospetti e non di certezze.

Ad ogni modo verranno ripetuti i tamponi e continuerà l’isolamento dei nuovi concorrenti. Se risulteranno negativi, potranno entrare venerdì prossimo. Ancora non si sa se si aggiungerà anche Paolo Brosio. Quest’ultimo ha contratto il Covid prima dell’inizio del programma e ha trascorso un paio di settimane in ospedale. Adesso sta bene e dovrebbe partecipare comunque al reality visto che questo si allungherà a febbraio e ha bisogno di rinforzi.

Le anticipazioni

Venerdì 30 ottobre andrà in onda un’altra puntata di Grande Fratello Vip. Ci sarà un’eliminazione tra Stefania Orlando, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Entreranno nuovi concorrenti, ci saranno sorprese e confronti.