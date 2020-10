Jessica Mazzoli contro Barbara D’Urso: “Mi dono rotta il ca**o, non mettete in mezzo Lara”

Jessica Mazzoli contro Barbara D’Urso

A distanza di qualche tempo, l’ex gieffina Jessica Mazzoli è tornata a scagliarsi contro Barbara D’Urso. Infatti non è la prima volta che la cantante ha un battibecco con la professionista napoletana. Ma qual’è la ragione di stavolta?

La donna si è infastidita per un servizio dedicato al suo ex compagno Morgan e alle sue figlie. La Mazzoli si è sfogata attraverso il suo profilo Instagram contro Live Non è la D’Urso, il talk della domenica sera di Canale 5 per un servizio avrebbe dipinto Marco Castoldi come un padre presente per le sue tre figlie, la piccola Lara.

L’ex gieffina si scaglia contro un servizio di Live Non è la D’Urso

Attraverso il suo account Instagram, l’ex gieffina Jessica Mazzoli ha scritto: “Non mettete in mezzo Lara”. La ragazza ha replicato contro un servizio mandato in onda da Live Non è la D’Urso dove il suo ex fidanzato Morgan, verrebbe dipinto come un padre modello per le figlie.

“Non riesco più a trattenermi, mi sono rotta il c***o è inutile che mandate video dove dite che Morgan fa il padre con Lara. Un video dove Lara scendeva dallo scivolo nel momento dello sfratto e dal quel giorno, sapete benissimo che lui non l’ha più vista, quindi basta”, ha tuonato l’ex concorrente del Grande Fratello. “Se dovete dire che fa il padre, dite che fa il padre delle altre figlie della mia certamente non lo fa e non perché glielo impedisco io ma perché se ne sbatte il cavolo”, ha tuonato la cantante con delle Stories su IG.

I contrasti tra Morgan e Jessica Mazzoli

Chi ha seguito le avventure di Morgan e Jessica Mazzoli sa perfettamente che tra loro ultimamente non scorre buon sangue. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha più volte attaccato pubblicamente Morgan, padre di sua figlia Lara, che a suo dire non avrebbe mai provveduto al mantenimento della bambina e sarebbe sempre stato un padre che non si occupa della piccola. Un atteggiamento identico lo ha avuto anche Asia Argento.

Ultimamente il professionista che si vuole candidare come sindaco di Milano si è scagliato pure contro il fidanzato della sua ex. Si tratta di Diablo Baby, che ha accusato Marco Castoldi di aver inviato messaggi abbastanza sconcio alla sua compagna.