Mara Venier, incidente domestico: “Sanguino da tre giorni” (VIDEO)

Mara Venier si è fatta nuovamente male al piede

Dopo la lunga diretta con Domenica In, Mara Venier è stata ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. La professionista veneta era in collegamento dalla sua abitazione romana visto che il collega va in onda in uno studio della Rai in via Mecenate a Milano.

Nell’appuntamento trasmesso su Rai Tre il 25 ottobre 2020, la conduttrice veneziana che da poco ha compiuto 70 anni, non ha risparmia dei simpatici aneddoti legati al passato, ma soprattutto al presente. In pratica, la moglie di Nicola Carraro ha raccontato di essersi fatta nuovamente male al piede. Ricordiamo che qualche mese fa, precisamente a giugno, dopo una brutta caduta dalle scale, la donna era stata costretta a portare il gesso.

Il racconto della conduttrice a Che Tempo Che Fa

Ospite in collegamento con Che Tempo Che Fa, Mara Venier ha divertito il pubblico di Rai Tre grazie al suo divertente racconto lasciando il padrone di casa Fabio Fazio attonito. “Due notti fa mi sono svegliata alle tre sono andata a fare pipì”, ha confessato la conduttrice di Domenica In. Quest’ultima ha detto anche che era molto rimbambita per aver preso qualche goccia perché non riusciva a chiudere occhio.

“Mentre chiudo un armadietto vado a sbattere e cade una bottiglietta di vetro. Io non mi accorgo che la bottiglietta si è rotta, mi alzo dopo aver fatto la pipì scalza, metto il piede sopra la bottiglietta di profumo rotto, sono qui ancora che sanguino da tre giorni perché lì in quel punto lì vedi sono tutta sanguinante”, ha asserito la professionista veneta. Inoltre ha mostrato a favore della camera, ridendo, il suo arto. (Continua dopo il video)

"Senti questa: mi sveglia, ero troppo rimbambita.Non mi accorgo che una bottiglietta si è rotta. Mi alzo dopo aver fatto la pipi scalza, sono qui ancora che sanguino da 3 giorni, perchè lì in quel punto li sono tutta sanguinante"

Mara Venier e il piede incidentato a #CTCF 😂 pic.twitter.com/2AEkLCj6MZ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 25, 2020

Mara Venier lascia Domenica In: la decisione definitiva

Nel frattempo, tutti i telespettatori di Mara Venier sono preoccupati per le recenti dichiarazioni rilasciate da quest’ultima. In poche parole, la professionista veneziana ha rivelato che quella di quest’anno, ovvero l’edizione 2020 /2021 di Domenica In sarà l’ultima che condurrà.

A chiederglielo è stato il marito Nicola Carraro che la viole esclusivamente al duo fianco, invecchiando insieme. Ovviamente la decisione di zia Mara ha fatto storcere il naso agli affezionati dello storico rotocalco domenicale di Rai Uno che la vorrebbero ancora alla guida.