GF Vip, incidente per Adua Del Vesco: tutti la soccorrono ma la reazione di Patrizia De Blanck indigna il web

La Contessa ha indignato fortemente il web con una reazione poco carina nei confronti dell’attrice che si era appena ferita. Ecco che cosa è successo

GF Vip: incidente nella notte per Adua Del Vesco

Nella notte, dopo la puntata di Grande Fratello Vip in diretta di lunedì sera, i ragazzi sono stati chiamati in magazzino e si sono messi a preparare la cena. Mentre Guenda Goria e Adua Del Vesco, che ha abbandonato il suo nome d’arte per il suo nome vero, Rosalinda, si trovavano in magazzino è successo un incidente.

Niente di grave, ma trasportando le bottiglie di vetro, a Rosalinda è caduto tutto sui piedi. L’attrice si è ferita e si è fatta molto male. Quando gli altri ragazzi hanno sentito il forte rumore di vetri rotti alcuni di loro sono accorsi immediatamente, altri si sono precipitati a prendere il ghiaccio e delle cose per fermare il sangue. Insomma, un grandissimo spavento ma senza conseguenze importanti.

La Contessa indigna il web

Molti affezionati telespettatori continuano a seguire le vicende dei gieffini anche dopo la diretta anche se è notte fonda. Quando è successo l’incidente a Rosalinda, in molti si sono indignati per la reazione della Contessa. Mentre alcuni concorrenti sono andati di corsa da Rosalinda, altri hanno preso il necessario per eventuali ferite più o meno gravi, Patrizia De Blanck se ne è altamente fregata.

La Contessa è rimasta seduta a tavola e ha continuato a mangiare come se nulla fosse successo. Anzi, ne ha approfittato per mangiare di più. Sui social non si contano davvero tutti i commenti negativi e le critiche verso la donna. Alcuni si chiedono come mai una persona che ha spesso atteggiamenti fuori luogo e irrispettosi venga protetta così tanto, come mai si trovi ancora nel reality. Molti hanno definito la scena “pietosa”. Voi che cosa ne pensate?

Le ultime novità

Nella puntata di lunedì 26 ottobre Alfonso Signorini ha spiegato che c’è stato un sospetto caso di coronavirus tra i nuovi vip che sarebbero dovuti entrare. Per questo ci saranno ulteriori controlli e, forse, questi entreranno nella prossima puntata.

Amedeo Goria ha rivolto parole molto dure alla figlia Guenda scatenando l’ira di Maria Teresa. Elisabetta e Pierpaolo continuano nella loro amicizia speciale senza svelare che cosa si sono detti in segreto. Gli equilibri sono molto fragili e molte amicizie si stanno sgretolando.