Il Paradiso delle signore trama 29 ottobre: Umberto e Federico pericolosamente vicini

L’episodio del Paradiso delle signore di giovedì 29 ottobre metterà in evidenza un forte avvicinamento tra Federico e Umberto. Quest’ultimo si troverà sempre più in sintonia con il giovane, al punto che Adelaide comincerà a farsi qualche domanda di troppo.

Per Serena, invece, arriverà il momento di andare via. Prima di farlo, però, Vittorio le farà un regalo molto apprezzato. Conti non riuscirà a non pensare ai problemi economici che stanno travolgendo sua cognata a seguito della morte di suo fratello.

Trama 29 ottobre: Umberto e Federico sempre più vicini

Nel corso della puntata del 29 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che per Vittorio giungerà il momento di salutare Serena. La bambina si è legata moltissimo allo zio nel periodo di permanenza a Milano. Per tale ragione, la partenza si rivelerà molto più difficile del previsto. Allo scopo di alleggerire la tensione Vittorio farà una sorpresa alla piccola. Nel dettaglio le regalerà una targhetta uguale a quella delle veneri con inciso il suo nome. Questo gesto renderà molto felice la bambina.

Roberta, invece, riceverà una proposta inaspettata. La professoressa Barone la porrà dinanzi un bivio che potrebbe cambiare drasticamente la sua vita. Marcello farà di tutto per incoraggiare la sua fidanzata a cimentarsi in questa nuova avventura. Intanto, Umberto e Federico saranno sempre più legati. Il commendatore si troverà molto bene con il ragazzo e questo insospettiva parecchio Adelaide. La donna comincerà a farsi delle domande inerenti il reale rapporto che unisce i due protagonisti.

Nuova Venere al Paradiso delle signore

Federico, intanto, porterà Stefania al Paradiso delle signore nella puntata del 29 ottobre. Il giovane chiederà a Vittorio di sottoporre la fanciulla ad un colloquio in quanto interessata diventare a una Venere. Il colloquio si svolgerà con Clelia e l’esito sarà estremamente positivo. Stefania, quindi, comincerà il suo periodo di prova come Venere del grande magazzino.

Vittorio Conti, intanto, sarà sempre più travolto dalle questioni che riguardano sua cognata. Dopo la morte del fratello, la donna si troverà in condizioni davvero disastrose. Per tale motivo, il direttore dello shopping center farà di tutto per cercare di dare il suo appoggio e l’aiuto alla cognata. Quest’ultima, però, continuerà ad essere molto titubante nei confronti del marito di Marta. Sulla signora Conti, intanto, non ci saranno grosse novità. La donna è uscita di scena andando a New York ed ha allontanato parecchio l’attenzione dal suo personaggio.