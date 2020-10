GF Vip, Enock nella bufera: spuntano precedenti condanne penali per aggressioni (FOTO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Enock Barwuah è finito al centro di un grosso polverone. In molti hanno reputato un po’ troppo aggressiva la reazione che ha avuto in occasione del confronto con Guenda Goria.

Lo stesso conduttore Alfonso Signorini lo ha esortato a mantenere toni più pacati. Ad ogni modo, la questione è proseguita anche al di fuori del reality show. Sulla questione è intervenuto Mario Balotelli e anche alcuni influencer. Amedeo Venza, ad esempio, ha tirato fuori una questione molto spinosa che riguarda il fratello del calciatore.

L’intervento di Balotelli contro il GF Vip

Inizialmente Enock era tra i concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. Dopo quello che è accaduto nel corso della precedente settimana, però, in molti hanno cambiato idea. Guenda ha avuto un duro confronto con il coinquilino durante il quale lui ha avuto una reazione un po’ troppo esagerata. Il ragazzo si è alzato e si è strappato via il microfono infuriato. Alfonso lo ha redarguito in puntata, ma questo non ha placato gli animi al di fuori della casa.

Il fermento è stato notevole al punto che Mario Balotelli ha lanciato un tweet al veleno contro il reality show. Il calciatore ha detto che nessuno dice nulla quando ad infuriarsi sono gli altri coinquilini. Ma se si tratta di suo fratello, invece, scoppia il caos. Tale intervento ha fatto il giro del web ed ha ricevuto molti like di supporto. Ad ogni modo, c0è un numero altrettanto considerevole di persone che, invece, reputano il temperamento del giovane troppo forte. (Continua dopo il post)

Il precedente crimine commesso da Enock

In queste ore, Amedeo Venza ha pubblicato un contenuto molto pesante contro il concorrente del GF Vip Enock. Nel dettaglio, l’influencer ha mostrato articoli relativi al 2012/2013 in cui il fratello di Balotelli fu accusato di aver aggredito due carabinieri. A seguito delle indagini, nel gennaio del 2013, Enock venne condannato a 4 anni per l’atto di violenza contro le forze dell’ordine.

Con questo contenuto, Amedeo ha voluto ironizzare sulla frase pronunciata dal concorrente inerente il suo livello di educazione. Il ragazzo ha sempre detto di essere un ragazzo pacato ed educato, ma questo episodio accaduto anni fa sembra dipingere un quadro ben diverso. Da questo momento in poi, quindi, possiamo dire che il protagonista ha perso un numero considerevole di sostenitori.