Michael, ex di Temptation Island, accoltellato dalla fidanzata: “Ferito con una forbice, tendini lesionati” (FOTO)

Michael De Giorgio, ex concorrente di Temptation Island, è stato accoltellato. L’ex fidanzato di Lara Zorzetto ha raccontato un episodio davvero increscioso che gli è accaduto questa notte. Il giovane ha mostrato le immagini del suo polso sanguinante e in seguito ha spiegato la vicenda.

Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, pare che a causare l’infortunio al giovane sia stata la sua compagna. Non è la prima volta che il protagonista menziona violenze da parte della donna in questione, ma stavolta la situazione sembra sia davvero degenerata. Vediamo cosa è successo.

Michael De Giorgio svela di essere stato accoltellato

In queste ore, l’ex concorrente di Temptation Island, Michael, ha raccontato agli utenti di Instagram di essere stato accoltellato. Il ragazzo ha mostrato, in un primo momento, le immagini del suo polso ferito. Nell’immagine è stata anche immortalata una copiosa fuoriuscita di sangue. Nella Instagram Storie successiva, il protagonista ha spiegato cosa sia successo. Michael ha esordito dicendo di essere stato ferito al polso con una forbice.

L'arma era così affilata al punto da entrare da una parte del braccio e uscire direttamente dall'altra. L'impatto ha causato la lesione di alcuni tendini ed ha comportato per il giovane il rischio di una grave emorragia. Alcune ore fa, il ragazzo ha detto di essere appena uscito dalla sala operatoria, in quanto costretto ad un intervento urgente per evitare che accadesse il peggio. L'intervento in questione, per fortuna, è andato a buon fine, pertanto De Giorgio ha rassicurato tutti.

Le condizioni dell’ex di Temptation Island e il colpevole

Ad ogni modo, l’ex di Lara ha detto che il peggio non è ancora passato. I medici, infatti, non sono stati ancora in grado di dargli l’assoluta certezza che recupererà al cento per cento l’utilizzo della mano. Questa, però, è una cosa a cui, almeno per il momento, il giovane non vuole affatto pensare. L’ex concorrente di Temptation Island, Michael, non ha menzionato esplicitamente chi l’abbia accoltellato. Tuttavia, ci ha pensato l’influencer Deianira a fare un po’ di chiarezza.

La Marzano, infatti, ha confessato che ad aggredire il ragazzo sia stata la sua compagna. Già alcuni mesi fa Michael aveva dichiarato di aver subito un’aggressione dalla donna in questione. Nella parte conclusiva del suo sfogo, la vittima di questo increscioso avvenimento ha detto che la ferita più grande è quella che porta nel cuore