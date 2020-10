Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Nino fa una segnalazione, Valentina esce dallo studio piangendo

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne assisteremo a degli episodi davvero infuocati. Il primo riguarderà un corteggiatore del trono di Sophie, il quale verrà accusato di essere fidanzato.

Il secondo avvenimento, invece, si verificherà al trono over e riguarderà un’aspra lite che si creerà tra Valentina Autiero e Aurora Tropea. Lo screzio sarà così acceso al punto da spingere entrambe le donne ad andare via in lacrime.

Spoiler puntata di oggi pomeriggio: la segnalazione di Nino

Gli spoiler della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, di mercoledì 28 ottobre, rivelano che Maria De Filippi manderà in onda un’esterna tra Sophie e Nino. I due andranno a mangiare sushi e si troveranno davvero molto bene. Nel corso dell’incontro, non mancheranno frecciatine e momenti in cui si stuzzicheranno. Quando la linea tornerà allo studio, però, la Codegoni dirà di essere rimasta molto delusa da alcuni suoi corteggiatori.

La ragazza avrà il sentore che in molti non stiano lì realmente per lei, ma solo per il contesto televisivo. A fomentare ulteriormente i suoi dubbi ci penserà Nino. Il ragazzo farà una segnalazione su un suo rivale. Nello specifico, dirà che il protagonista in questione, un mese fa, era stato in vacanza con una donna. Secondo la versione di Nino, i due starebbero ancora insieme. Il destinatario di queste accuse smentirà categoricamente ogni parola del suo interlocutore.

Valentina e Aurora in lacrime a Uomini e Donne

Successivamente si parlerà anche del trono over e gli animi non saranno certamente più distesi. Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne rivelano che Valentina racconterà come stanno procedendo le cose con Germano. La donna, però, verrà interrotta da Aurora, la quale l’accuserà di aver pubblicato su Instagram in modo troppo precoce delle foto con il cavaliere. L’Autiero si difenderà dicendo di essersi trovata molto bene con lui, ragion per cui si è sentita di fare questo passo.

La discussione si animerà molto, al punto che interverranno anche Gianni e Armando. Entrambi reputeranno il comportamento di Aurora davvero pessimo. Valentina sarà molto provata, al punto da lasciare lo studio tra le lacrime. Successivamente, anche Aurora la seguirà. Gianluca, infine, deciderà di chiudere la sua conoscenza con Camilla. La ragazza dirà di essere molto impegnata al di fuori, pertanto, non ha nessuna intenzione di perdere tempo se il tronista non è davvero interessato. Per questo, lascerà la trasmissione.